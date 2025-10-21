「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２１日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ アロンを東京・渋谷にある３０億円豪邸に招待したことを報告した。

西村氏とウルフが屋上にある黄金のプール前で談笑。ウルフは水泳パンツ１枚となっており、西村氏は「実はですね、うちのこの、金の滑り台を滑ったことのある、オリンピック金メダリストは、かつていなかったんで、ウルフさん初めてです！」とウルフを招いた意義を強調した。「金に金ですからね、我が家の金の滑り台を、金メダリストが滑るって、こんな贅沢なことはなかなかないんで。じゃあ、ウルフさんお願いします！」と呼びかけた。

ウルフは「行かせていただきます！いきます！」と巨体を揺らせて滑り台を昇った。勢いよくプールに落ちると「ドボーン」と重低音が響き、周囲から歓声が起こった。

西村氏は「ダイナミック！渋谷に飛び込んだね」と感想。ウルフは「ダイナミック落ち。下の人濡れてません？」と身を乗り出して下を見た。西村氏は「大丈夫です。どうですか？水の心地はいい感じですか？」と尋ねた。

ウルフは「温かいですね、結構いい感じで、結構迫力ありますね」と笑顔。西村氏は「そうなんですよ。最初、子供騙しだと思ったら結構スピード出るじゃないですか」と胸を張った。ウルフも「本当に道まで行くんじゃないかと思うくらいの。外まで飛んで行っちゃうんじゃないかと」と思わぬスピードであることを述べ、「ありがとうございます！金メダル第１号ですね」と金の滑り台との“金コラボ”を３０億円豪邸で満喫した。

西村氏は子供の頃は生活保護を受給する家庭で育った。名古屋市立大学を卒業後は外資系コンサルティング会社に就職。２５歳で起業し、一時は７０００万の借金を背負ったものの海外用Ｗｉ-Ｆｉルーターのレンタルサービス「イモトのＷｉＦｉ」などで業績を伸ばしていった。にしたん子ども基金を通じて、病気や障害を持つ子どもたち、その家族への支援も続けている。