BLACKPINKジス、オン眉×スモーキーメイクで雰囲気一変「誰かと思った」「かっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が10月20日、自身のInstagramを更新。オン眉ヘアのオフショットを披露した。
【写真】世界的K-POPアイドル、奇抜ヘアで雰囲気一変
韓国の雑誌「GQ KOREA」の11月号に登場しているジス。この日の投稿では、オフショットの数々を投稿。普段は前髪なしのヘアスタイルが定着していたが、眉上で切りそろえたオン眉ヘア姿にスモーキーなメイクで、雰囲気をガラリと変えていた。
この投稿にファンからは「誰かと思った」「すごく似合ってる」「印象がぜんぜん違う」「かっこよすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
