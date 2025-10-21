ジェジュン、タンクトップ姿で“マイメロ鏡”持ち…ギャップ萌えするファン続出「かわちい」【PHOTO】

歌手ジェジュンがタンクトップ姿でファンを魅了した。

【写真】ジェジュンの“美麗横顔”にファン騒然

去る10月19日、ジェジュンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「Rhapsody」という言葉に星の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジェジュンの日本6thシングル『Rhapsody』の同名タイトル曲のミュージックビデオの撮影の裏側を捉えたものである。

（写真＝ジェジュンInstagram）

写真のなかのジェジュンは、白いタンクトップに青いジーンズや茶色のボトムズを合わせている。なかでも、彼の鍛え上げられた上半身と色白な肌が目を引く。また、日本のキャラクター「マイメロディ」の鏡を手に持った写真では、衣装などとのギャップにやられるファンが続出した。

投稿を目にしたファンからは、「マイメロもっててかわちい」「本当にかっこよさが色あせない」「かっこよすぎて怖いです」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェジュンはジュンスとともにユニットJXとして日本で初のファンミーティング「JX 2026 FANMEETING ‘Hug＆Love’」を開催予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。