「冷凍 日清スパ王プレミアム」に超にんにくメニュー、松屋監修「シュクメルリ風パスタ」

日清食品冷凍は11月1日から、この冬限定の“超にんにく”メニュー「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を発売する。価格はオープン。



「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズは、本格的な味わいのバリエーション豊かなメニューが電子レンジの簡単調理で楽しめる商品。今年3月に発売15周年を迎えた。



「シュクメルリ」は、にんにくとチーズがたっぷり入ったクリームソースで鶏肉を煮込むジョージアの伝統料理で、“世界一にんにくをおいしく食べるための料理”として知られている。2019年には大手牛丼チェーンの松屋が「シュクメルリ鍋」として商品化したことでSNSを中心に話題となり、その後もたびたび復活販売されるほどの人気メニューとなっている。



今回、「スパ王プレミアム」の発売15周年を記念して、松屋監修のもと、人気メニューの味わいを家庭で手軽に楽しめるパスタにアレンジ。



「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」は、ガツンとくるにんにくの香りと、とろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる濃厚なソースが特長で、具材には彩り鮮やかなブロッコリーをトッピングした。