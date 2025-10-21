巨人のオコエ瑠偉外野手が２１日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われている残留練習に合流し、再始動した。

１０年目の今季はオープン戦で打率３割７分５厘、５打点と猛アピールして開幕１軍をつかんだが、右肘痛の影響もあり４月１８日に登録抹消。５月２日に「右肘関節鏡視下遊離体摘出術」を受けた。当初は復帰まで２か月の見込みだったが、驚異的な回復を見せ同２０日に実戦復帰。シーズン後半は代打や代走、守備固めと試合終盤での大事な役割を担い、最終的にキャリア２番目に多い６１試合に出場して打率２割４分６厘、５打点の成績だった。「オープン戦で手応えがあっただけに、ケガがなければという思いもある。メンタル的にもフィジカル的にもタフな１年だった」と振り返った。

クライマックスシリーズ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）では、２戦目の９回に代走で途中出場。延長１１回に貴重な四球を選び、一時勝ち越しにつなげたが、チームは逆転負けを喫し敗退。自身の成績にも悔しさが募った。「自分の力不足だなと。シーズンの結果で圧倒しないと出続けることはできない。細かいところもしっかり詰めていきたい」。秋季練習と自主トレでのさらなるレベルアップを誓った。