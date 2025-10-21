【勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー】 2026年12月 発売予定 価格 ガラスアイ仕様：126,500円 追視アイ仕様：121,000円

海外のホビーメーカー「TriEagles Studio」は、スタチュー「勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー ガラスアイ仕様/追視アイ仕様」をそれぞれ2026年12月に発売する。価格はガラスアイ仕様が126,500円、追視アイ仕様が121,000円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「シンデレラ」を1/4スケールのスタチューで表現したもの。

透明感のある青いドレスを身にまとった姿で立体化しており、台座は城を表現したものとなっているほか、瞳は「ガラスアイ仕様」と「追視アイ仕様」の2種類が用意されている。

「勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー ガラスアイ仕様」

「勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー 追視アイ仕様」

購入特典「アクリルグリッターブロック」

仕様：塗装済み完成品、ガラスアイ仕様 スケール：1/4スケール サイズ：W 300mm × D250mm × H 540mm（台座含む） 素材：ポリストーン、ガラス セット内容フィギュア本体台座支柱＜購入特典＞アクリルグリッターブロック仕様：塗装済み完成品、追視アイ仕様 スケール：1/4スケール サイズ：W 300mm × D250mm × H 540mm（台座含む） 素材：ポリストーン セット内容フィギュア本体台座支柱＜購入特典＞アクリルグリッターブロック

(C) SHIFT UP CORP.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。