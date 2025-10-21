「勝利の女神：NIKKE」より透明感のある青色のドレスを纏った「シンデレラ」が1/4スケールスタチューで登場！「ガラスアイ」と「追視アイ」の2種類の仕様で登場
【勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー】 2026年12月 発売予定 価格 ガラスアイ仕様：126,500円 追視アイ仕様：121,000円
(C) SHIFT UP CORP.
海外のホビーメーカー「TriEagles Studio」は、スタチュー「勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー ガラスアイ仕様/追視アイ仕様」をそれぞれ2026年12月に発売する。価格はガラスアイ仕様が126,500円、追視アイ仕様が121,000円。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「シンデレラ」を1/4スケールのスタチューで表現したもの。
透明感のある青いドレスを身にまとった姿で立体化しており、台座は城を表現したものとなっているほか、瞳は「ガラスアイ仕様」と「追視アイ仕様」の2種類が用意されている。
「勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー ガラスアイ仕様」仕様：塗装済み完成品、ガラスアイ仕様 スケール：1/4スケール サイズ：W 300mm × D250mm × H 540mm（台座含む） 素材：ポリストーン、ガラス セット内容
「勝利の女神：NIKKE シンデレラ 1/4 スタチュー 追視アイ仕様」仕様：塗装済み完成品、追視アイ仕様 スケール：1/4スケール サイズ：W 300mm × D250mm × H 540mm（台座含む） 素材：ポリストーン セット内容
フィギュア本体
台座
支柱
＜購入特典＞
アクリルグリッターブロック
購入特典「アクリルグリッターブロック」
(C) SHIFT UP CORP.
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。