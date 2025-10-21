¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡¡»³·Á¸©Æâ¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¡¡¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×79¥Ñー¥»¥ó¥È
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬21Æü¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿·ÁíÍý¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYBC¥¢¥×¥ê¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î4¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡£Á´ÂÎ¤Î79¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¤¬9¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×7¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤¬5¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¿Í¤Î²óÅú¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Äá²¬»Ô¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖËè·îËè·î¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ð¤«¤ê¡£»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÊÆÂô»Ô¤Î60Âå½÷À¤Ï¡ÖÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆ¡£ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô¡¦30Âå¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤¬°ìÈÖ´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊª²Á¹â¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÊÆÂô»Ô¡¦50Âå¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤È¤«¿©ÉÊ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤è¤ê°Â¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÀçÂæ»Ô¡¦80Âå¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¤¹¤ÍÀ¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²æ¡¹Ç¯¶âÊë¤é¤·¤À¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤Î¤Ê¤«¤ÇÊª¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸º¤é¤¹¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¿©»ö¤Ë¤À¤±¥¦¥§¥¤¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Ê´üÂÔ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¤Ç²Ì¤¿¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«Æñ¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÆîÍÛ»Ô¤Î70ÂåÃËÀ¤Î¡Ö¸ºÀÇ¤Ç²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÊª²Á¹â¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ºÀÇ¤ä¡¢½êÆÀ¤Î¸þ¾å¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤ÎÀ¼¤Ï¡£
»³·Á»Ô¡¦20Âå¡ÖÊª²Á¤¬¹â¤¤¤ï¤ê¤ËµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
´ä¼ê¸©¡¦70Âå¡ÖÀ¸³è¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊª²Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬½êÆÀ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¸³èÌÌ¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¹àÌÜ¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤ÎÀ¼¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£¿·¾±»Ô¤Î30Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤òÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
Ä¹°æ»Ô¤Î30ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¡£°Ý¿·¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¾±ÆâÄ®¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÎ¢¶âÌäÂêÅù¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÍ¸À¼Â¹Ô¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô¡¦30Âå¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¡£»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ã¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»³·Á»Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¼¡¤Ë¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤òÁª¤ó¤À³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
»³·Á»Ô¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
À¾ÀîÄ®¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯Åù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»³·Á»Ô¤Î60ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤ÎÀ¼¤Ï¡£
ÊÆÂô»Ô¡¦10Âå¡Ö¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ï¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÂçÎÌÀàÅð¡ÊËü°ú¤¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥¶¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ÆÉÔË¡ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×
ºÇ¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3¹àÌÜ°Ê³°¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
Äá²¬»ÔÆâ¤Î¥³¥áÇÀ²È¡Ö´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥³¥á¤¬¡Ë¤³¤È¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤¹¤®¤ë¤È¾ÃÈñ¼Ô¤âÇã¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿²Á³Ê¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»³·Á»Ô¤Î50Âå½÷À¤Ï¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤ÎÃÂÀ¸¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¡¦70Âå¡Ö½÷À¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Î´üÂÔ¤Ï¤Ê¤¤¡×
»³·Á»Ô¡¦30Âå¡ÖÆÃ¤ËÀÊÌ¤Ë²¿¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ¯ºö¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×