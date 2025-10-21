三好市池田町で2025年8月から、毎月3日間限定で始まったフリーマーケットがあります。



場所は廃校となった小学校の体育館。



「廃校の利活用で地域を活性化」その取り組みを取材しました。

■体育館に1万点以上

（記者）

「この古い竹細工なんだと思いますか？実は老舗旅館を解体した際に出てきたものなんですが、なんとこれ鳥小屋なんです」

「美容室の移転で譲ってもらったこちらのシャンデリア、15000円です」

「体育館には1万点以上の品物が、所せましと並べられています」

■廃校で「半額市」

三好市池田町にある廃校となった旧佐野小学校、この日、市価の半額以下で販売する半額市が開かれました。



この半額市をオープンさせた津田直樹さんです。



津田さんは普段、大阪で工務店を経営していて、毎月第3金・土・日曜日にここで半額市を開いています。



（津田工務店・津田直樹 代表）

「これは一枚200円です」



（買い物客）

「ふーん」

■工務店ならではの「もったいない」

（津田工務店・津田直樹 代表）

「ぼくら普段は大阪では、工務店をやってるんですけど」

「工務店をやっていると、お店作りに携わったり、新しい家作るときとかに、まず始めに解体する。さらに、そこから新しいものを作る」

「解体する時もまだまだ使えるものいっぱいあって、2、3年で辞めてしまった店とかは、数年落ちの照明器具がついていたり」

「工務店なので倉庫に持ち帰って保管しとくんですけど、結局は最終的にはそれを処分してしまう」

「もったいないな、もったいないなっていうのがずっとあって」



広い場所を必要としていた津田さん。



三好市が廃校の活用に力を入れていることを知り、思惑が一致しました。



そして、2025年8月に1回目の半額市を開きました。

■どんな掘り出し物が？

一升サイズの保温ジャー、1万円。



オーブン付きのガステーブル、9万5千円。



まだ新しい麺をゆでる器械が、10万円。



電子ピアノは、1万円。

（記者）

「お、動き出しました。これはどこで手に入れたんですか」



（津田工務店・津田直樹 代表）

「岡山の美容室で手に入れてきたんですけど、移転があったので、移転に伴ってシャンプー台を入れ替えるってことで」

「つい1か月前までは、普通に現役で動いていた商品なので」

「実際ぼくらも分からないものがたくさんあって、どんなものがあるかっていうのが把握できてないものがあるので」

「宝探しみたいな感覚で、いろんな商品を掘り出していってもらうみたいな」



こちらの男性が掘り出したのは、小さな洗面ボウル。



2000円で購入。



トイレで使うそうです。

（津田工務店・津田直樹 代表）

「通常で出回っている売値の半額以下で売るっていうのを基本ベースに」



■値引きも交渉も醍醐味

香川から来たこちらの二人連れ。



お気に入りの時代物のライトを見つけました。



買い物の醍醐味の一つに、値引き交渉があります。



（買い物客）

「このライトを欲しいと思ったので、もう少し値段の方を相談できないかなと」



（津田工務店・津田直樹 代表）

「もう安くなった状態で売っているので」



（買い物客）

「やっぱりそうですよね。でもそれをもう一声もらえたらと思って、今考えたいなと」



（津田工務店・津田直樹 代表）

「もっと何か重ねて買ってもらえたりすると、少しづつ値段が落ちていく」



会場をぐるっと一周して、お気に入りを見つけてまた戻ってくるそうです。



一方、こちらでは拍手が起こっています。



これだけ女性に囲まれたらやっぱり値引きせざるを得ませんよね～。



リクライニングチェアお買い上げ！



（津田工務店・津田直樹 代表）

「先月も来てるし、来月も来くるからって、まだまだきっと買ってくれると思うので」

体育館には、DIYにおすすめの建築資材や建具などのコーナーもあります。



これは、建物の外壁に使われるスチールサイディング。



（津田工務店・津田直樹 代表）

「これをガチャンガチャンと重ねていく材料です。1枚500円で6枚で3000円。通常の3分の1？もっと安いかも」

「これ見てもらいたいんですけど、古民家から外してきた建具なんですけど、ガラスだけがなくなっている」

「昔の昭和のガラスって柄が入っていて、それって今作れないガラスなので、結構貴重なガラスになっていて」

「それを加工とかして使う人がいたりするので、そのガラスだけが欲しい」

「建具はいらないお客さんが、こんなにたくさんガラスを外して持って帰りました」

「次はガラスなしの建具を販売しようかなと思ってます」

（記者）

「ガラスのないガラス障子売れますか？」



（津田工務店・津田直樹 代表）

「売れる。きっとこれが欲しい人がそのうち現れると思います」

■廃校の新たな利用方法

（津田工務店・津田直樹 代表）

「廃校活用は興味があった分野だったので、どういう感じで使ったら、古い廃校を上手く活用できるかっていうのも」

「こういう使い方だったら、広い場所が必要だし、みんな来てもらえてるし、よかったなって」

この日も、四国各県からお客さんが訪れました。



多くの人を集めるには大きな場所が必要です。



廃校となった小学校はまさにピッタリなのかもしれません。



次回は11月21、22、23日に開催されます。



みなさんも掘り出しものを探しに行ってみてはいかがですか。