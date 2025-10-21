¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ûº´µ×´Ö¼ëè½¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×º£µ¨4¾¡ÌÜ¤Ç½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ø²ÃÂ®¤À
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Îý½¬Æü¡Ê2025Ç¯10·î21Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¾Þ¶âÁí³Û2²¯±ß¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖNOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ï23Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï9¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£½µ¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±¦Â¤è¤ê¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢³ê¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤µå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡Ê¸¶°ø¤Ë¡Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤â½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨3¾¡¤òµó¤²¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯¤Ï1°Ì¤òÁö¤ë¡£¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö6½µÏ¢Â³¾¡¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢Àï¤¬Â³¤¯º´µ×´Ö¤òÌþ¤ä¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤Ëí¤Ç¤Î8»þ´Ö¿çÌ²¤È¥µ¥¦¥Ê¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤ÇËíÆñÌ±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£²Æ¤ËÃæ±ûÉôÊ¬¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²£¸þ¤¤Ç¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊËí¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç²ñ³«ËëÁ°¤Î·îÍËÆü¤È²ÐÍËÆü¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ò1²ó12Ê¬¡ß2¡Á3¥»¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿ÈÂÎ¤âÆ¬¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ËÌ³¤Æ»³«ºÅ¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç»î¹ç´ÑÀï¡£¸µ¡¹Ìîµå¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿·¾±¤µ¤ó¤ÎÀïÎ¬¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡Ë»ä¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£