10月21日、自民党の高市早苗総裁が首相に就任し、新内閣が発足する。防衛大臣に起用された小泉進次郎氏は記者に意気込みを語った。

小泉大臣は「日本を取り巻く安全保障環境は戦後で最も複雑で厳しい状況にある中で、国家の防衛という国家存立の基本である崇高な任務を担うこととなった。防衛省・自衛隊の25万人とともに、この使命を全うするために、自らの重責をしっかりと認識をした上で、日本の国民の皆さんに安心をしていただける、そんな仕事をしていきたい」と述べた。

記者からの「高市氏から防衛三文書の改定前倒しについて指示があったか？」という質問には「高市総理からは指示書をいただいた。日本の防衛力を抜本的に強化をすること。『農林水産大臣としてやってもらったが、さらにスピード上げて、力を入れて』というような力強い指示があった」と答えた。

小泉大臣は、防衛分野との関連について、「私の生まれ育った横須賀は防衛の街。戦前から旧帝国海軍、戦後は日米同盟象徴の街として在日米海軍横須賀基地、そして隣には海上自衛隊の地方総監部。そして、私は政治家になる前は陸上自衛隊の武山駐屯地での体験入隊と、毎年の防衛大学校・高等工科学校の卒業式への出席。自衛隊と大変つながりの深い環境で生まれ育ち、政治家の活動を続けてきた。国会では安全保障委員長や安保委員会の筆頭理事も務めてきた。今までの様々なつながり、経験も生かしながら、極めて厳しい安全保障環境にしっかりと私の与えられた職責を全うしたい」と述べた。

防衛費の増額については「『いくら』というのがありきではなく、日本に必要な防衛力は自ら主体的に日本自身が考えて整備をし、取り組むことだ。今後、維新との連立合意の中でも様々な安全保障政策に関わるところがある。そしてまた今日の指示書でいただいていることをスピード感を持って実現していきたい」と話した。

（ABEMA NEWS）