民謡の歌い手と三味線奏者として仙台市で修業の日々を送る東成瀬村出身の大学生がいます。



仙台市にある東北唯一の寄席花座にも出演し、腕を磨く18歳の若者の奮闘ぶりを取材しました。

■民謡漬けの毎日を送る大学生 「唄う」以上に夢中なことは…

谷藤翔太さん

「こっちの舞台では仙台の民謡を。ここは青葉山公園ですけど、伊達政宗が全部盆唄を禁止してしまって、そこで新たに盆唄をつくろうと宮城野盆唄が生まれました」





■なぜ進学先を仙台に？予期しない形で始まった師弟関係

民謡ゆかりの場所を巡るのが、マイブーム。東成瀬村出身の、谷藤翔太さん、18歳。4歳で民謡を始め、全国大会でも優勝を果たすなど、県内のジュニア会をリードしてきました。今年の春、仙台市にある大学に進学。勉強のかたわら、これまで以上に、民謡漬けの毎日を送っています。いまは『唄う』以上に、『三味線』に夢中。谷藤翔太さん「仙台はこういう三味線が主流叩くというより弾く。こっちは叩くという動作が弾くという動作にプラスして入ってきます」唄と同時に、三味線奏者として腕を磨いてきた谷藤さんには、別の名前があります。小田島旺秋。三絃小田島流の一門を名乗ることが許された、期待の奏者です。谷藤翔太さん「いままでやってきたことをもっと頑張ろうというか、自分で出来ることを探してみようとか、秋田のみならず全国で演奏だったり指導の方もやっていきたいなと思っています」一門に名を連ねたのは去年、高校3年生の時です。

進学先に仙台を選んだのには、理由がありました。



谷藤さんの師匠で、秋田の民謡小田島会・家元、二代目・小田島徳旺さん。



生まれも育ちも宮城です。



18歳のとき、宮城に来ていた先代と出会い師事。



その後、二代目を襲名しました。



秋田生まれの流派は、地域を越えて愛されています。



谷藤翔太さん

「公演の合同練習の時に先生と初めてお会いしたんですけど、その時に滅茶苦茶怖いイメージがありました。怒られたことはないですけどオーラを感じました」

小田島徳旺さん

「オラオラじゃない？」

谷藤翔太さん

「オーラですね」

小田島徳旺さん

「うれしいです」



真面目な顔でダジャレを話す徳旺さん。



でも、ふたりの師弟関係は、予期しない形で始まりました。



谷藤さんが中学3年生のとき、それまで秋田で指導を受けていた小田島旺棟さんが急逝。



その先を描けずにいたとき手を差し伸べてくれたのが、徳旺さんでした。



“通い”の弟子として、稽古をつけてくれました。



時間を見つけては仙台を訪れる高校生活は、谷藤さんの刺激になりました。



谷藤翔太さん

「秋田よりは、演奏する場というのは秋田とは違った舞台ですよね、お祭りだけじゃなくてそういうとことは多いなと感じました」

■いまの一番の大舞台は花座 修業の日々は始まったばかり

いまから50年近く前、バスガイドも必ず覚えたという秋田民謡。



ブームに沸いた昭和の時代からふるさとの唄が聞こえる場所は、減少の一途をたどっています。



そんな中。



2018年、仙台には気軽に演芸を楽しめる場所、花座がオープンしました。



谷藤さんも、2か月に1回は声がかかります。



ここが、いま一番の大舞台。



平日の昼間にも関わらず、会場はほぼ満席です。



落語などがたくさんの笑いを生む中、自分にはどんな反応があるのか。



いつも、期待と不安の幕開けです。



最初の曲は、仙北荷方節と、秋田荷方節をメドレーで。



自然と合いの手が起きました。



谷藤翔太さん

「大会でもお客さんが一番の審査員だと思っていて、一回の舞台ですけれど、やはり次につながるというか、またこの演奏を聞きたいなというか、上手だなで終わりではなくてやはりまた聞いてみたいな、あとこの人のように三味線を弾きたいなと思ってもらえるような奏者に、あとは民謡の歌い手になりたいなと思っています」



出番は15分ほど。



足早に舞台を後にします。すぐに大学の授業があるからです。



谷藤翔太さん

「大学の授業終わってからということもありますし、きょうは民法の授業があるので」



秋田民謡の次世代、谷藤さんの修業の日々は、まだ始まったばかりです。