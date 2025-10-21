高速道路で逆走が起きた時どう対応？ 関係機関が連携して訓練 県内は5年間で9件の通報 秋田・鹿角市
全国の高速道路では、おととし、224件の逆走が発生しました。
2日に1回の頻度で高速道路を車が逆走していることになります。
重大事故につながりかねない車の逆走が発生した際どうするのか。
鹿角市で21日、訓練が行われ関係機関が対応策を確認しました。
訓練はネクスコ東日本とその高速道路を管理するネクスコ・パトロール東北、それに県警高速交通隊が合同で行ったもので、約50人が参加しました。
万が一の際、何より重要なのは、正面衝突事故を防ぐため正しい方向で走る車の安全を確保することです。
21日の訓練では、はじめに、かけつけたパトロール隊員が高速道路をすばやく通行規制し、車を一般道へと誘導しました。
周囲の車や隊員の安全を確保した後は、発見した逆走車を停止させる、一連の手順を確認しました。
ネクスコ・パトロール東北十和田事業所 工藤一徳事業所長
「きょう認知症の方の想定ありましたけど、いろんな人が運転してるということで対応の方なかなか難しいところあると思いますが、きょうの訓練で学んだことを活かしましてこれから日々業務、もしこのような事象に遭遇した時は安全で、安全第一で落ち着いて対応できるよう日々努めてまいりたいと思っております」
県警察本部によりますと、県内では去年までの5年間で高速道路での逆走の通報が9件寄せられています。
けが人が出る事故も発生しています。
ネクスコ東日本や警察などでは、看板の設置など逆走を防ぐための取り組みを進めるとともに、いざという時に備え今後も訓練を重ねていくことにしています。