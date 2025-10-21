県内の蔵元が冬に仕込んだ日本酒の出来栄えを審査する清酒品評会の結果が発表され、2つの部門で延べ9つの銘柄が秋田県知事賞に選ばれました。



先月行われた清酒品評会には、県内26の蔵元から「吟醸酒の部」に46点、「県産米の部」に43点が出品されました。



夏場の高温や暖冬など例年以上に厳しい環境での酒造りとなりましたが、各蔵元の工夫や知恵で、今年も品質の良い日本酒が出そろいました。





「吟醸酒の部」では、最高賞にあたる県知事賞を天寿や高清水など6銘柄が受賞しています。「県産米の部」でも天寿など3銘柄が県知事賞に選ばれました。21日は、出品された酒の味や香りを各蔵元の製造者などが確かめる利き酒も行われ、次の酒造りへのヒントを探りました。高清水 古木吉孝専務「楽しかったですよね。お酒の中の酸味、そのバラエティがすごく豊かになって。なんか日本酒であってワインにもなんか共通する美味しさみたいなもの。ですから賞に入ってる、入ってない、ということに限らずですよね非情にお酒が進化しているというか日本酒はどんどんどんどん進化しているかなと」知事賞 天寿 一関陽介杜氏「両部門1位ということで首席いただいたので、このことにおごらないで来年も同じ賞とるつもりでまた頑張りたいなと思いますし、まあ来年に向けてきょうはしっかり反省しながら帰りたいなと」「品質の高いお酒が並んでいるので、このお酒がいいなあと思ったお酒があればどういう風にしたら自分たちがこういう風にしたらこういう風になるのかな、という想像をしながらお酒をしっかりと見ていきたいなと思っています」利き酒は、各蔵元の研鑽の場となりさらなる進化、“美酒王国”秋田へとつながっていきます。