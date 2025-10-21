ミッフィー初の絵本『ナインチェ』のカプセルトイが登場！ トートバッグやポーチがラインナップ
1955年にオランダで出版されたミッフィーの初の絵本『nijntje（ナインチェ）』のイラストをデザインに使用したカプセルトイが、10月中旬から全国のカプセルトイコーナーで発売される。
【写真】ブラックのトートバッグもかわいい！ 『ナインチェ』のカプセルトイ詳細
■アイテムは全5種
今回登場する「ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェバラエティーコレクション」は、絵本の世界観を存分に感じられる“ブルーナカラー”を基調にしたトートバッグ2種、スクエアポーチ2種、バンダナ1種から成る全5種のアイテムがそろうカプセルトイ。
トートバッグはブルーとブラックの2色展開で、折り畳み傘や水筒も楽々収納できる実用性バツグンのサイズ感となっている。
また、表裏でデザインが異なり、さまざまな表情が楽しめる「ポーチ」や、約40cmの大きいサイズがうれしい「バンダナ」も用意された。
