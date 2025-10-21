トキは下宿に戻った銀二郎と再会…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は22日、第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第18回が放送される。

銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキ（郄石あかり）は、銀二郎と一緒に暮らす松江出身者の錦織（吉沢亮）、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。

みんなで銀二郎の帰りを待つ中、トキは錦織たちに銀二郎との関係を話し始める。そんな中、銀二郎が下宿に戻り、トキと銀二郎は再会。しかし、顔色は冴えない。松江へ一緒に帰ろうと復縁を願うトキに銀二郎の返事は？

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。