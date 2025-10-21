¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ê¤É25¥Á¡¼¥à¤¬Íèµ¨¿·2Éô¡ÖB¥ï¥ó¡×¤Ë¡¡B¥ê¡¼¥°¤¬È¯É½¡¡¿·3Éô¡ÖB¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤Ï3¥Á¡¼¥à
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢2026Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤2Éô¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡ÊB¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ë»²Æþ¤¹¤ë25¥¯¥é¥Ö¤òÈ¯É½¤·¡¢¶å½£¤«¤é¤Ï¸½ºß2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤È·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿¡¼¥º¡¢¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬B¥ï¥ó»²Æþ´ð½à¤Î2400¿Í¤ËÆÏ¤«¤º¡¢3Éô¤ËÁêÅö¤¹¤ëB¥Í¥¯¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Çä¾å¹â¤Ê¤É¡¢B¥ï¥ó¤Ø¡Ö²¾Æþ²ñ¡×¤Ç¤¤ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¿¤á¡¢B¥ï¥ó¤ÇÀï¤¦¡£B¥ï¥ó25¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢22¥Á¡¼¥à¤¬²¾Æþ²ñ¤Ç¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3Éô¤Î¡ÖB¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤ÏÉÊÀî¤Ê¤É3¥¯¥é¥Ö¡£30Æü¤ËÄÉ²ÃÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ï26Ç¯³«Ëë¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÇä¾å¹â¤äÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±ÄÌÌ¤Ë´ð¤Å¤¯·Á¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¡£ºÇ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ï½éÇ¯ÅÙ26¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Û¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡ãB¥×¥ì¥ß¥¢¡ä
ËÌ³¤Æ»¡¢ÀçÂæ¡¢½©ÅÄ¡¢°ñ¾ë¡¢±§ÅÔµÜ¡¢·²ÇÏ¡¢AÀéÍÕ¡¢ÀéÍÕJ¡¢AÅìµþ¡¢SR½ÂÃ«¡¢Àîºê¡¢²£ÉÍBC¡¢ÉÙ»³¡¢¿®½£¡¢»°±ó¡¢»°²Ï¡¢Ì¾¸Å²°D¡¢¼¢²ì¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¡¢Åçº¬¡¢¹Åç¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢Î°µå
¡ãB¥ï¥ó¡ä
¡úFEÌ¾¸Å²°¡¢¡ú·§ËÜ¡¢¡ú¼¯»ùÅç¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢»³·Á¡¢Ê¡Åç¡¢±ÛÃ«¡¢ºë¶Ì¡¢ÅìµþU¡¢ÅìµþZ¡¢Î©Àî¡¢È¬²¦»Ò¡¢²£ÉÍEX¡¢¿·³ã¡¢¶âÂô¡¢Ê¡°æ¡¢´ôÉì¡¢ÀÅ²¬¡¢ÆàÎÉ¡¢²¬»³¡¢ÆÁÅç¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¡¢Ê¡²¬
¡Ê¡ú¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¡¢Ìµ°õ¤ÏB¥Í¥¯¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤âB¥ï¥ó²¾Æþ²ñ¡Ë
¡ãB¥Í¥¯¥¹¥È¡ä
ÉÊÀî¡¢»°½Å¡¢»³¸ý