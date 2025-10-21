¡Ö¥´¥Ä¤¤´¶¤¸¤¬¼é¸î¿À¡×¥¹¥Î¥Üµ´ÄÍ²íàºÇ¶¯¥Þ¥·¥óá¤ÎÁêËÀ¸ø³«¤Ë¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ä¤Ê¡×¡ÖÀãÆ»¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤¡×
¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤ÇÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬à¥´¥Ä¤¤¿·¼Öá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLandRover½êÂôÅ¹ÍÍ¤è¤êDefender110 ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹âµé¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Îµ´ÄÍ²í¡Ê27¡Ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿Âç·¿SUV¤Î¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼110¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êDefender110¤Ï°ìÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤ÇÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ¹ü¡¢¥´¥Ä¤¤´¶¤¸¤¬¼é¸î¿À¡×¡Ö°áÁõ¤È¤¤¤¤¡¢¸æ¼Ö¤È¤¤¤¤¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ä¤Ê¡×¡Ö°Ï©ÀãÆ»ºÇ¶¯¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤¡×¡ÖÀãÆ»¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¸¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µ´ÄÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¡¢2018Ç¯¤ËÊ¿¾»¡¢22Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£