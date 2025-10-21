国別対抗戦に最強ジャパンが出場 おそろいの“桜”ウェアでラウンド
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 事前情報◇21日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞米国女子ツアー秋のアジアシリーズは一時中断。先週と同じく韓国を舞台に、国別対抗戦が行われる。会場はソウル中心部から車で50分ほどに位置する高陽（コヤン）市のニューコリアCC。秋の終わりを予感させる肌寒い気候の中、熱い戦いが繰り広げられる。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
世界7カ国＋世界選抜の計8チームによる対決。メンバーは世界ランキングに基づいて決定され、日本は山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、古江彩佳の“最強メンバー”で優勝を狙う。キャプテンを務める最年長の古江が唯一、前回大会（23年）の経験者で、ほか3人は初出場というフレッシュな顔ぶれだ。4人は大会公式の桜をイメージしたピンクのウェアに身を包んでコースに登場。キャディバッグも日本をイメージしたオリジナルモデルで、全員おそろいだ。会場にも国旗が多く掲げられ、いつもとは雰囲気が異なる。山下と竹田は先週の「BMW女子選手権」からの連戦。古江は日本3連戦からの韓国入り。西郷は競技不成立となった「ウォルマートNWアーカンソー選手権」以来、約1カ月ぶりの実戦となる。開幕2日前のきょうはプロアマが行われ、それぞれが18ホールをプレー。あす22日（水）にはチームでの練習ラウンドのほか、フォトコールや会見が予定されている。前回は古江、畑岡奈紗、渋野日向子、笹生優花の4人で出場したが、4カ国総当たり戦で行われる予選プールで敗退。出場8カ国中、唯一の未勝利という結果に終わった。米国に次ぐフィールド2番手の最強ジャパン。国別対抗戦を初制覇し、栄えある“王冠”を獲得できるか？（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
古江彩佳が売れ筋ドライバーに乗り換え！ 「低スピンで曲がらない球が打てる」その実力とは？
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
世界7カ国＋世界選抜の計8チームによる対決。メンバーは世界ランキングに基づいて決定され、日本は山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、古江彩佳の“最強メンバー”で優勝を狙う。キャプテンを務める最年長の古江が唯一、前回大会（23年）の経験者で、ほか3人は初出場というフレッシュな顔ぶれだ。4人は大会公式の桜をイメージしたピンクのウェアに身を包んでコースに登場。キャディバッグも日本をイメージしたオリジナルモデルで、全員おそろいだ。会場にも国旗が多く掲げられ、いつもとは雰囲気が異なる。山下と竹田は先週の「BMW女子選手権」からの連戦。古江は日本3連戦からの韓国入り。西郷は競技不成立となった「ウォルマートNWアーカンソー選手権」以来、約1カ月ぶりの実戦となる。開幕2日前のきょうはプロアマが行われ、それぞれが18ホールをプレー。あす22日（水）にはチームでの練習ラウンドのほか、フォトコールや会見が予定されている。前回は古江、畑岡奈紗、渋野日向子、笹生優花の4人で出場したが、4カ国総当たり戦で行われる予選プールで敗退。出場8カ国中、唯一の未勝利という結果に終わった。米国に次ぐフィールド2番手の最強ジャパン。国別対抗戦を初制覇し、栄えある“王冠”を獲得できるか？（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
古江彩佳が売れ筋ドライバーに乗り換え！ 「低スピンで曲がらない球が打てる」その実力とは？
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由