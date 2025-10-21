¾¡ÌîÍÎ¤ÎºÊ¡¦¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¡¢Ä¹ÃË¤Î42ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡²ÈÂ²½¸¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨°¦¾ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÆÏ¤±¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¡ÌîÍÎ¡Ê76¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¥ë¥Èºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¡Ê73¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç¼ê·Ý²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¦¾¡ÌîÍÎÊå¤Î42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Ã¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤ÇÁÇÅ¨¡×²ÈÂ²¤¬½¸¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¡È´é½Ð¤·¡ÉµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¥ã¥·¡¼¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖºòÆü¤ÏÍÎÊå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿ 42ºÍ »þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªµã¤Ãî¤Ç¾®¤µ¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ïí÷¤·¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¡ª¤¤¤Þ¤À¤ËÆÈ¤ê¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ë¿ÍÀ¸ ¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬1ÈÖÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÊì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤éµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ñ¤È»Ò¶¡Ã£¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¢¤Ï²ñ¼Ò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è ¾¡Ìî²È¤ÎÄ¹ÃËË· ¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÊå¤ò°Ï¤à²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ »ä¤Þ¤ÇÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾¡Ìî²È¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥Þ¥à¤â42²óÌÜ¤ÎÍÎÊå¤µ¤ó¤Î¥Þ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤ÎÊì¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä»ä¤âµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¾¡Ìî¡õ¥¥ã¥·¡¼É×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡¢Êõ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾¡Ìî¼·ÆàÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯29¡Ë¡¢¼¡½÷¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¡Ìî²íÆà·Ã¡Ê43¡Ë¡£
