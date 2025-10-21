西武鉄道は車内で調理したフルコース料理を楽しめる新たなレストラン列車を2028年3月から運行することを発表しました。

西武鉄道が導入する新たなレストラン列車は池袋線の特急「ラビュー」の車両をベースにレストラン仕様とした新型車両で、デザインはラビュー同様に世界的建築家の妹島和世さんが手がけます。

4両編成のうち3両を客室として定員は約70人。先頭車両には8人程度が使える個室も1室設けられます。車内はグレーを基調としたトーンでまとめられ、テーブルなどのライトで料理を引き立てる工夫もされています。

また車内で作りたての温かい料理を提供できるよう3号車1両すべてを厨房とし、厨房の広さは現在の国内の鉄道車両では最大のものとなるということです。

料理やサービスは国内にレストランやホテルを展開する「バルニバービ」が担当し、料金や列車の愛称は現時点で未定だということです。

週末を中心に池袋線や新宿線、西武秩父線などで運行され、2028年3月にデビューする予定です。

西武鉄道は2016年に都心を出発する初のレストラン列車として「52席の至福」の運行を始め高い乗車率が続いているということです。レストラン列車の役割は新型列車に引き継ぐことになりますが、その後の「52席の至福」の運行形態は未定としています。