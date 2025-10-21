◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4-3 マリナーズ(日本時間21日、ロジャースセンター)

この試合に勝利しワールドシリーズ(WS)進出を決めたブルージェイズ。一方、ナ・リーグではドジャースが勝ち上がり、頂上決戦で両チームが対戦します。

そのドジャースには大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属。WS制覇に向け活躍が期待されています。

そして今回、ドジャースの脅威となるブルージェイズの選手を紹介。このチームには、リーグ屈指の打者と投手らが存在しています。

まず打者は、2021年に48本塁打を記録し、本塁打王のタイトルを獲得したウラジーミル・ゲレロJr.選手。そのシーズンでは当時エンゼルスに在籍していた大谷選手とも本塁打王争いを演じました。今季はレギュラーシーズンで156試合に出場し打率.292、23本塁打、84打点を記録。またポストシーズンの11試合では打率.442、6本塁打、12打点と素晴らしい成績を残しました。

投手陣では22歳右腕トレイ・イェサベージ投手に注目です。メジャーでの登板経験はわずか6登板ですが、レギュラーシーズンで3試合に先発し1勝0敗、防御率3.21。残りの3試合は、ポストシーズンで登板し、そのうち2勝を挙げました。

ワールドシリーズではドジャースの脅威となるであろうゲレロJr.選手とイェサベージ投手。ドジャースはこれらの選手に対し、どのように戦うのか、また攻略できるか注目です。