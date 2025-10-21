元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が21日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演し、自民党と日本維新の会の連立政権について言及した。

両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなどの基本政策で一致した。連立政権合意書を読んだという玉川氏は「公明党との連立時代には決して入らないような要素満載」だった感想を口にし、「保守というよりも右翼と言った方がわかりやすいようなことがオンパレードになっていますね」と私見を述べた。

憲法改正、皇室典範改正、選択的夫婦別姓制度を巡る旧姓使用の法制化など保守色が目立つ内容だが、「集団的自衛権行使全面容認や国防軍の保持も入ってくる。公明党はハト派の政党なので（自民の）ブレーキになっていた」と指摘。「ブレーキがなくなって、維新はむしろアクセルですから。自民党の中にも伝統的にハト派の人はいるが、維新が入ることによってそういう人がいても完全に右側に舵を切っている。むしろ維新が入ることによってそれをてこにしてそっちの方向へ行く」と今後さらに右傾化するとの見方を示した。

「公明党が離れたのは、表向きは政治とカネの話だが、やっぱり高市総裁、ご自身は保守だという言い方をするが、やっぱり右翼っていう方向性を嫌がったという話、分析いろいろ出ている。出来上がってきた文章を見ればやっぱりそれだなというふうに思いました」自身の考えを語った。

そして、合意書の家族制度や外国人政策に「ナショナリズムっていうふうな部分が相当入ってきている」と指摘し、「ナショナリズムを前面に打ち出した文書になってる。そういうことも含めて私はさっき（保守というよりも右翼と）言いました」と補足説明した。