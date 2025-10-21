【あすの天気】関東から西の太平洋側で雨、伊豆諸島は線状降水帯発生のおそれ 東京は12月並みの寒さに
あす（水）は前線が日本の南岸に停滞する影響で、太平洋側で雨で、大雨になる所もありそうです。
あすは関東から西の太平洋側で雨が降るでしょう。特に、伊豆諸島ではあす明け方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。伊豆諸島ではあすの夕方にかけて多い所で200ミリの雨が予想されています。また、沖縄と鹿児島も100ミリを超えるような大雨のおそれがあるでしょう。
一方、前線から遠い日本海側では晴れ間が出そうです。ただ、寒気の影響を受ける北海道はあすも雪の降る所があるでしょう。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：12℃ 釧路：12℃
青森 ：13℃ 盛岡：13℃
仙台 ：17℃ 新潟：17℃
長野 ：16℃ 金沢：19℃
名古屋：16℃ 東京：13℃
大阪 ：17℃ 岡山：19℃
広島 ：21℃ 松江：20℃
高知 ：19℃ 福岡：22℃
鹿児島：21℃ 那覇：29℃
あす雨が降る太平洋側は、きょうよりさらに低くなる所が多く、東京は12月上旬並みの寒さになりそうです。秋を通り越して、初冬の気温なのでコートの出番になるでしょう。