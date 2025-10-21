松屋に関西の味「肉吸い」登場! 生玉子付き、定食セットもラインナップ
松屋フーズでは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において10月21日10時より「肉吸い」を販売する。
肉吸い
大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理「肉吸い」が、松屋で登場。たっぷりの牛肉に、豆腐を使用し、シャキッと食感の青ネギを添え、旨味がしみ出たお出汁で仕上げている。大満足間違いなしのメニュー。
肉吸いの定番でもある生玉子もセットになっており、好みのタイミングで投入するのもおすすめ。最後の一滴まで旨味が体にしみ込むような、ほっとする安心感を楽しめる。
さらにカルビ焼肉定食とのセットも用意しているので、いつもの定食のおかずとしてもぴったり。やさしい味わいをぜひ楽しんで欲しい。
メニュー
商品名は、具だくさん肉吸いカルビ焼肉定食 1,470円。具だくさん肉吸い 860円。
単品 具だくさん肉吸い 660円。
発売日は、10月21日10時 ~。一部店舗を除く全国の松屋で販売。
