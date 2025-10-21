生まれつきの重い障がいを抱えながらも、自ら会社を立ち上げ、コラムニストや大学の非常勤講師としても活動する、“寝たきり社長”こと佐藤仙務（さとう・ひさむ）さん。



10月5日に放送されたラジオ関西の番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』に出演し、これまでの歩みや、困難を乗り越えて得た気づきについて語りました。

“寝たきり社長”こと佐藤仙務（さとう・ひさむ）さん、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん

佐藤さんは、生後10か月のときに脊髄性筋萎縮症を発症。筋肉を動かすために運動神経細胞が変化して、手や足などの筋肉が弱くなっていく病気で、立つことも歩くこともできず、現在もベッド上で生活しています。

そんな佐藤さんが起業に踏みきったのは、19歳のとき。ホームページ制作や名刺の作成を手がける合同会社仙拓を設立しました。

その背景には、就職の難しさがあったといいます。

「小学校から高校まで特別支援学校に通っていましたが、そのなかでも特に障がいが重たいほうでした。いままでの友人は一般の就労に行っていたんですけど、僕は障がいが重たいが故に雇ってくれる会社や働く場所がなくて。『働く場所がないなあ、どうしよう』となったときに、自分で会社を起こすことが働ける唯一の方法だったんです」（佐藤さん）

現在は、目の動きをパソコンに読み取らせる“視線入力装置”を使って、ビジネスや情報発信を行っています。



社長業に加え、YouTube出演、新聞コラムの執筆、テレビ番組への出演、講演活動、そして大学講師としても活躍。2024年には、愛知県から「あいち広報大使」に任命されました。

「障がいがあるから働かなくてもいい」という発想はなかったと語る、佐藤さん。その理由について、「障がいがあるからといって、家族から特別扱いをされたことはなかった。兄たちが働いている姿を見て、同じように自分も働いて稼いで、家族に何かしてあげたいと思ったんです」と振り返りました。

そんな佐藤さんにも、人生最大の試練が訪れました。



数年前、インフルエンザと肺炎でICU（集中治療室）に入院し、一時的に声を失う経験をしたのです。

「話せることが当たり前だったので、話せなくなったときに、人との会話やコミュニケーションができなくなった。それこそ、僕は体のほとんどを動かすことができないなか、声でなんとか人とコミュニケーションが取れていたのに、それすらなくなってしまったことはとても辛かった。でも、声を取り戻したときに、味わったことのない喜びがあったんです」（佐藤さん）

この体験を通じて、「日常のなかにある“当たり前の幸せ”」に気づかされたと語ります。



今後について問われると、「障がいのある方々にとって、働き方や生き方の選択肢がもっと増えてほしい」「私たちの会社は、そうした方々にとって新たな選択肢をひとつでも多く増やせる存在でありたい」と語りました。

番組の最後には、悩みや不安を抱えるリスナーに向けて次のようなメッセージを送りました。

「毎日、大変なことやしんどいことは誰にでもあると思います。そんなときはなかなか前を向けないと思うんですけど、僕は『上を向いて』と伝えたい。たぶん僕は、人生で誰よりも上を向いて過ごしてきたんですけど、世の中の美しいものは大体上にあると思うんです。だから、『しんどいな』『辛いな』というときに上を向くと、今まで見えなかった美しいものが見えるのかなと思うので、ぜひ皆さんにもそんなふうに過ごしてもらえたらうれしいなと思っています」（佐藤さん）



※ラジオ関西『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』2025年10月5日放送回より