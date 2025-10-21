木村拓哉、“影響を受けた人”語る「これがホンモノなんだなって」

俳優の木村拓哉（52歳）が、10月21日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“影響を受けた人”について語った。



20日に都内で行われた映画「TOKYOタクシー」完成披露試写会に登壇した木村と倍賞千恵子が、番組のインタビューに対応。“影響を受けた人”を聞かれ、「山田洋次監督作品、山田組、すごくステキだなと思ったのが、山田洋次さんが映画を撮ってますって所に、日本のいろんなところから山田監督のファンの方たちが、本当に日替わりでいらっしゃいましたよね」と語る。



倍賞は「そういう方たちの差し入れがスタジオの入口に毎日並べられてて、それもすごかったね」とうなずき、木村は「これがホンモノなんだなって、ものすごく感じました」と語った。