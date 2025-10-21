¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Ë¤â¡È¥È¥ì¥ó¥É¡É¤¬¤¢¤ë!?¡Ö¿ÀÀ°È÷¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ßºå¿À±à·Ý¡¡¿¦¿Í¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæÎ¢¸ì¤ë
¡¡ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¡Ö¿ÀÀ°È÷¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºå¿À±à·Ý¡£Æ±¼Ò¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¡¼¥Ñ¡¼¡¦¶âÂô·ò»ù¤µ¤ó¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÎ¢Â¦¤ä¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½Õ¡¦²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ëÆ±µå¾ì¡£Áª¼êÃ£¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄ«Áá¤¯¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¼Ç¤äÅÚ¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âµ¤¤òÇÛ¤ë¤Î¤Ï¡È¿åÊ¬¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÇÀ¸¡¦ÅÚ¤È¤â¤Ë¿å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡Ø¼«Á³¤¬¤â¤¿¤é¤¹±«¡Ù¤È¡Ø¿Í¤Î¼ê¤Ç»µ¤¯¿å¡Ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤Ï¡Ê¿å¤ò¡Ë¶ÑÅù¤Ë»µ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÅÚ¤Î²¼¤ÎÁØ¤Þ¤ÇÀ÷¤ßÅÏ¤ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼¤¯µÛ¿å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¶âÂô¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÅÚ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿å¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´¶³Ð¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô¤µ¤ó¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤â»¶¿åºî¶È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤¬¼ã¼ê¤Îº¢¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿Íºà°éÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¶âÂô¤µ¤ó¤¬¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÌîµå¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Æ±µå¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î¾Ò²ð¤Ç¡È¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥ÉÎ¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡É¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö1983Ç¯¡¢¹â¹»1Ç¯¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¡ÊÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¡Ë·è¾¡Àï¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏPL³Ø±à¤Î·¬ÅÄÁª¼ê¡¦À¶¸¶Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¥Ü¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¶âÂô¤µ¤ó¡Ë
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ïµå¾ì¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¶âÂô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öºå¿À±à·Ý¤Ë·ç°÷¤¬½Ð¤Æ¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊì¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢ºå¿À±à·Ý¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÀ°È÷¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÀª¤¤¤ò»¦¤¹¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï¿Í¹©¼Ç¤Îµå¾ì¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç½À¤é¤«¤¹¤®¤ë¤È·ù¤¬¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áö¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¤¬¡¢ÀÎ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æº£¤ÏÁö¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×¡Ê¶âÂô¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶âÂô¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»ÅÍÍ¤ÎÅÚ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Å¤µ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï2013Ç¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Î½éÅÐÈÄ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ôÆüÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¡Ø¿¸ÂÀÏº¤¬¹Ô¤¯¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Í½¹ðÀèÈ¯¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆâ½ï¤Ç¼êÅÁ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Ã¤½¤êÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶âÂô¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ°ìÎ®Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÂ¾ì¤ò¹Å¤á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆâÌî¤ò¤â¤¦¾¯¤·¿¼¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¬µ¤·Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¶È³¦¤Ç¤â½ÅÄÃ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶âÂô¤µ¤ó¤ËÁª¼êÃ£¤¬µ¤¤ò¸¯¤¦¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¶âÂô¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¶âÂô¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÀÀ°È÷¤À¤È¤ªË«¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ¢Êý¡£¼çÌò¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Àä¹¥Ä´¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¶âÂô¤µ¤ó¡Ë
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ù2025Ç¯8·î11Æü¡¢8·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê