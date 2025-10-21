¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü¸ø±é¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¡¿¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü¸ø±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½éÆü10·î25Æü¤Ë¤ÏASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢2ÆüÌÜ¡¦26Æü¤Ë¤Ï¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢³Æ¸ø±éÆü¤Î³«±é»þ´Ö¤âÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Æü¤ÏASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬¸á¸å5»þ30Ê¬¤Ë½Ð±é¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê½ª±éÍ½Äê¡§¸á¸å8»þ45Ê¬¡Ë¡£26Æü¤Ï¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤¬¸á¸å5»þ¤Ë½Ð±é¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¸á¸å6»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡Ê½ª±éÍ½Äê¡§¸á¸å8»þ15Ê¬¡Ë¡£
¥ª¥¢¥·¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¸ø±é¡£·»¥ê¥¢¥à¤È¥Î¥¨¥ë¤Î³Î¼¹¤ò·Ð¤Æ´ñÀ×Åª¤Ë¼Â¸½¤·¤¿ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¨¡¨¡¥Ö¥ê¥°¥ê¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¡¢[Alexandros]¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢Vaundy¤Þ¤Ç
¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö#lookback25¡×¾ÜºÙ¡§https://OasisJP.lnk.to/lookback25
¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆüµÇ°¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://oasislive25.jp
¡Ê¢¨¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¡§https://oasislive25.jp/goods/¡Ë
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖOasis Live 25 JAPAN Official Online Store¡×
https://items-store.jp/oasis2025
¸ø¼°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖOasis Live 25 Tokyo Fan Store¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§MIYASHITA PARKÆâ 1³¬ ¡ÖPark in Park¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á21»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê´ðËÜÍ½ÌóÀ©¡Ë
Æþ¾ìÀ°Íý·ôÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://reservation-system.jp/s/oasis25
¡ÒOasis¡§SHIBUYA MIYASHITA PARK Official Playlist¡Ó
ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òºÌ¤ë30¶Ê¤¬¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«
ºÆÀ¸¡¦ÊÝÂ¸¡§https://OasisJP.lnk.to/SMP
¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡§30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó5¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¡¸ÂÄê2CD¡¿¢3LP¡¿£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì
¹ØÆþ¡§https://bio.to/Oasis_wtsmg30_physicalRS
¡ØComplete Studio Album Collection¡Ù ¡ã8CD/14LP¡ä
Á´¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à7ºî¤Ë¡ÉÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿8ºîÉÊ¤òÌÖÍå¤·¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
¹ØÆþ¡§https://bio.to/Oasis_csacRS
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØTime Flies...1994-2009¡Ù¡Ê2CD¸ÂÄê»ÅÍÍ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¡Ë
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/Oasistf9409AW
¡ØFamiliar to Millions¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¸ÂÈ×
2025Ç¯11·î14Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
2000Ç¯7·î¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½é¥é¥¤¥ÖÈ×¤¬¡¢2CD/3LP¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì
