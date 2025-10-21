21日、第104代内閣総理大臣に自民党の高市早苗総裁が女性として初めて選出されました。県選出の国会議員からは「歴史的な一歩」「政策を前に進めてほしい」などの声が聞かれました。



記者リポート「国会です。およそ1時間後に首相指名選挙が行われ、新しい総理大臣が決まります」



21日午後1時から開かれた国会。初めに衆議院で首相指名選挙の投票が行われました。

自民党の高市早苗総裁が過半数を獲得しました。その後、参議院では決選投票で高市総裁が過半数を獲得し、第104代の内閣総理大臣に選ばれました。女性の総理大臣は初めてです。

県選出の自民党国会議員3人に高市総理選出の受け止めをたずねました。





自民党・遠藤利明衆院議員「自民党に大変厳しい意見がある中で総裁選挙をやって高市氏が選ばれ、高市氏が総理に就任したことは大変うれしい」自民党・鈴木憲和衆院議員「女性初の総理となり日本としては歴史的な一歩を刻んだ日になった。ただ、自民党は少数与党なのでしっかり緊張感を持ってやっていきたい。この物価高でなかなか賃金が追い付かないという現実。皆さんが不安なく生活できるような状況をつくっていくことがスピーディーに求められている」自民党・加藤鮎子衆院議員「これまで首相指名選挙をやってきたが、一番緊張を感じた女性総理指名だった。海外に向けて日本ここにありというところをその発信力で示して信頼感のある日本、存在感のある日本、そういった発信のトップに立ってほしい」一方、国民民主党で参議院議員会長を務める舟山康江参議院議員の受け止めは。国民民主党・舟山康江参院議員「首相指名選挙では自分の党のトップである玉木代表と書いたが、日本初の女性総理が誕生したことは率直にうれしいし、心からお祝いの言葉を送りたい。トップになると抵抗とか障害もあるかもしれないが、大なたを振るって政策を前に進めてほしい」自民・公明の連立政権から公明党が離脱し、自民党と日本維新の会が連立政権に向けて合意したことついて、各議員の受け止めは。自民党・遠藤利明衆院議員「世界の情勢の中でまずは政治の安定が大事。維新と閣外協力することはいろいろな意見もあるが、まずは政治の安定という意味でも良かった」自民党・鈴木憲和衆院議員「県内では公明党と2人3脚でやってきた。信頼関係は変わらない。自民党の議員が信頼に足ると思ってもらえるように」自民党・加藤鮎子衆院議員「政権の安定は重要。そういう意味では胸をなでおろしている。一方、地方におけるこれまでの関係の安定も大事。地方における他党との協力関係がどうなっていくかは丁寧な気持ちを持って慎重に対応していきたい」国民民主党・舟山康江参院議員「維新の皆さんも企業・団体献金は廃止と訴えてきたので、そこを一致させてなんとか政策を前に進めていきたい、政治の信頼を取り戻していきたい。維新が与党に入ってものが言いにくくなったので、我々の役割は今まで以上に大きいという自負を持って向き合っていきたい」21日夜は、高市新総理による記者会見や初めての閣議が行われる見通しで、新たな内閣がスタートします。