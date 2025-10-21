【大人気連載プレイバック】#41

◇ ◇ ◇

木佐貫の「きちょうめん」で「変な」性格はプロ野球界でも群を抜いている。巨人軍OBに声を掛けられるとパッと帽子をとって、たとえフリー打撃のライナーが飛んできても直立不動で挨拶する。

2年前に新人王を取ったオフ番組で私は面食らった。

「さすが神宮（亜細亜大）の黄金右腕だね」

「いえ、そんなこと言われても困ります。でも身に余る光栄だと認識すべきなんでしょう」

「次は最多勝狙いかな？」

「タイトルについては慎重に前向きに検討する所存です。はい」

一瞬耳を疑った。わざと「レトロ」を演出しているのかと思ったが木佐貫は真顔だった。放送謝礼を渡すと「源泉の処理は、こちらでやらなくていいんでしょうか？」と聞いてきた。この時私はこの男の野球以外の天職は「銀行員」しかないと確信したものだ。

さすがに今は「少し普通」になったが、今度は無類の漫画オタクになってしまった。少年漫画のスポコンから政財界の暴露作品まで守備範囲は広い。移動中の新幹線では、熟睡する同僚を尻目にむさぼるようにコミック雑誌を読みふける。

同期の久保も「木佐貫の雨天中止の暇つぶしはズバリ、漫画喫茶ですね」と認めるほど。作品に登場する主人公の名前とキャラは常にチェックし、相手球団の打者よりも知っている。

漫画好きはマウンドにも及んでいる。試合中のマウンドで木佐貫の口元がピクピク動いているのをご存じだろうか。その理由を知って私は開いた口が塞がらなかった。

「ボクは時々、飛雄馬になりきるんです。父が見ていたテレビアニメの影響ですね」

「ほお？ 巨人の星の？」

「はい。投げるときは背中に燃える太陽を意識してですね、グググッ、グワーン、ビューンって自分で擬音をイメージして投げるんですよ」

マジだから余計「変に」聞こえた。この木佐貫が婚約をした。中学時代からの幼馴染みで、以前から「将来を約束」していた鹿児島の同級生だ。生真面目男はキッパリと言った。

「わたしは出来ない約束はしません。言った以上は守ります」

さすが真実一路の巨人の「銀行員」である。

▼そめや・けいじ 1955年9月25日、宇都宮市出身。法大卒後早大大学院で臨床心理を専攻。ラジオ日本に入社、チーフアナウンサーとして25年間、「ジャイアンツナイター」を中心にプロ野球など20種目以上を担当。2005年から本格的なしゃべるフリージャーナリストとして活動。

