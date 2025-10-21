善光寺周辺など長野市街地でクマの目撃情報が相次いでいることを受け、長野市内で21

日、緊急の対策会議が開かれました。



10月11日の未明、善光寺周辺の通りで防犯カメラが捉えた体長1メートルほどのクマの映像。



情報提供を受けてパトロールしていた長野市の職員もこの付近で座っているクマの姿を目撃していました。



21日、県や周辺の市町村の担当者それにクマ対策員が参加して開かれた緊急の対策会議。





県クマ対策員 岸元良輔さん「まず知っておいてもらいたいことは長野市街地の周りの山のすそというのはもうほぼクマの生息地になっている」長野市などによりますと善光寺周辺を含む市北部では今月10日から11日にかけてクマの目撃情報が小学校や中学校の近くなど少なくとも「9件」寄せられていました。県クマ対策員の岸元さんは一連のクマ出没の原因について、若い個体が住処を探す“分散”の過程で住宅街に迷い込んだと推測されるとしました。今後、目撃情報がなければ出没は一時的と考えられることなどが共有されました。長野市内では今月に入って20日までにクマの目撃・出没の情報が「34件」報告。去年の「6倍近い数字」となっています。会議ではまた、若い個体は積極的に人を襲うことはないため、クマを刺激することなく冷静に対応する必要があると伝えられました。