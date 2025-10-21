ドル円一時１５１．６８レベル、わずかに本日高値を伸ばす＝ロンドン為替

　ロンドン序盤、ドル円は151.68レベルと本日の高値を再び更新している。東京午後に151.61レベルまで買われたあと、いったん151.10付近まで反落したが、再び買われている。

　円安とドル高の両面の動きが観察されている。クロス円ではポンド円が202.85レベルに再び高値を伸ばしている。ユーロ円は176円台を回復。

　ユーロドルは1.1613レベルに本日の安値を更新。ポンドドルは1.3380割れへと軟化し、東京午後につけた安値1.3372レベルに接近している。

USD/JPY　151.64　EUR/USD　1.1613　EUR/JPY　176.11