ドル円一時１５１．６８レベル、わずかに本日高値を伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は151.68レベルと本日の高値を再び更新している。東京午後に151.61レベルまで買われたあと、いったん151.10付近まで反落したが、再び買われている。



円安とドル高の両面の動きが観察されている。クロス円ではポンド円が202.85レベルに再び高値を伸ばしている。ユーロ円は176円台を回復。



ユーロドルは1.1613レベルに本日の安値を更新。ポンドドルは1.3380割れへと軟化し、東京午後につけた安値1.3372レベルに接近している。



USD/JPY 151.64 EUR/USD 1.1613 EUR/JPY 176.11

