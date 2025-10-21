¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¿·¤¿¤Ê¥í¥±Äº¾å·èÀï¡¡6¿Í¤Î¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í¡É»²Àï
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§16¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤«¤é¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÄ»¥Î¥Öº¤ÏÇ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»æ¤â¿©¤¦¤Í¤ó¡ª¡×¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¿·¤¿¤Ê¥í¥±Äº¾å·èÀï
¡¡¡ÖÇòÅÉ¤ê-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ä¡ÖÎ®¤·-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë¥í¥±¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£
¡¡°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¡×¡Ö¿·´î·à¡×¡ÖÆ±´ü¡×¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë»ý¤Ä6¿Í¤¬»²Àï¡£³¹¥Ö¥é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÇ¶¯¤Î¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¥°¥ë¥á¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡£
¡¡¿³ºº¹àÌÜ¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¡×¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö°¦ÕÈ¡×¤Î3¹àÌÜ¡£ÀéÄ»¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀ¤Î¹ç·×30ÅÀ¡¢¥Î¥Ö¤ÈÂç¸ç¤Î¹ç·×60ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¡£ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼Ô¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Æ¼Áü¤ÎÁ°¤«¤é¥í¥±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëº£Âç²ñ¡£Á°È¾Àï¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Î¥Ï¥º¤¬¤ï¤±¤¢¤Ã¤ÆÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í¤ä¡¢Á´ÊÔ²¼¥Í¥¿¥®¥ã¥°¤Ç¹¶¤á¤ë¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í¡¢¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç¿©¤¤¤ËÄ©¤à¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥í¥±ºÇ¶¯¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥á¥¬¥Í·Ý¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡£
