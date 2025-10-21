雑貨館インキューブ天神店に水森亜土のポップアップストアが登場
ソニー・クリエイティブプロダクツは10月21日〜11月16日、アーティスト・水森亜土さんによるポップアップストア「亜土ちゃんフェア」を、雑貨館インキューブ天神店 M3Fブリッジ特設会場にて開催する。
「亜土ちゃんフェア」メインビジュアル
同企画は、水森亜土さんの世界観が楽しめる大型ポップアップストアで、九州エリアでの展開は今回が初めてとなる。
会場には、"ポップでキュート"なアイテムを多数販売するほか、フォトスポットも設置。
新商品には、「刺繍ボーダーロングスリーブTシャツ」(各4,950円)や「ガラスキャニスター」(各1,980円)、「脚付きグラス」(各1,485円)、「丸グラス」(各1,320円)が登場する。
「刺繍ボーダーロングスリーブTシャツ」(各4,950円)
「ガラスキャニスター」(各1,980円)、「脚付きグラス」(各1,485円)、「丸グラス」(各1,320円)
さらに、1会計につき2,000円以上の購入で、インキューブ限定の特典として、オレンジ色のオリジナルクリアケースをプレゼントする。なくなり次第終了とのこと。
オリジナルクリアケース
営業時間は10:00〜20:30。最終日は18時閉店となる。
(C) ADO MIZUMORI
