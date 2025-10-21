◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース練習日（2025年10月21日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

賞金総額2億円のビッグトーナメントは23日に開幕する。ツアー通算5勝で今季2勝目を狙う桜井心那（21＝ニトリ）は21日、9ホールの練習ラウンドを行った。

18日まで米フロリダ州で開催された米ツアー2次予選会に参戦。15位から出た最終日に8バーディー、ボギーなしの64をマークし、通算14アンダーの1位で最終予選会（12月、米アラバマ州）進出を決めた。

前日に帰国したばかりの桜井は「最初から最後まで自分のプレーに集中できた。今までにないくらい芝の逆目が強くて大変だったけど、日本でアプローチの練習をやっていたので対応できた」と達成感をにじませた。

8月のCATレディースで今季初優勝を飾った。しかし、その後は6試合中5試合で予選落ちするなど結果が出ていなかった。それでも「結果は出なかったけど、状態は上がっていたので、やっていることは間違っていないと思っていたし、何も変えずに臨んだ」。

10月上旬の日本女子オープン後は試合に出場せず練習に専念。早めに渡米して4日間、練習ラウンドを行うなど入念な準備を行い、不安を払拭して予選会に挑んでいた。

トップ通過を勝ち取り「単純にゴルフが楽しめて、いいゴルフもできて、楽しいプレーだった。凄く自信になった」と胸を張った。

国内ツアーは3週ぶりとなるが「日本女子オープン以来だけど、その時よりは全然別人になっていると思う」とゴルフの状態にも手応えがある。

マスターズGCレディースでは23年に9位に入ったことがありコースとの相性も悪くない。「ファイナル（最終予選会）に向けて調整したいし、日本でのプレーもちょっと期待したい。自分のプレーに集中することが目標」。12月の最終予選会を見据えつつツアー通算6勝目を狙う。