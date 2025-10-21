ITジャーナリスト三上洋氏が21日、ニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）にゲスト出演し、高市早苗新内閣の人事について自身の見解を述べた。

衆参両院本会議でこの日、行われた指名選挙で、自民党総裁の高市氏が第104代首相に選出された。女性首相は日本の憲政史上初めて。組閣も次々に報じられた。

ITの専門家だけに、三上氏が気になったのはデジタル相の人事。「松本尚さんという人が、どうもデジタル大臣になりそう」と、各メディアの報道を引き合いに話した。

ところが、三上氏は松本氏について知らなかったという。「調べてみたら、テレビドラマの『コード・ブルー―ドクターヘリ（緊急救命―）』の監修をしたお医者さんなんです。まだ2期目です」。驚きをもって説明した。松本氏は同作や「イチケイのカラス」など、複数のドラマで医療監修に名を連ねている。

ITとは無関係に思えたのか、キャスター辛坊治郎氏は「ひどかったのが、コンピューター使ったことないんですみたいな人がデジタル担当大臣って、ギャグみたいな話あったじゃないですか？それに比べりゃまだましかな」と、毒舌まじりに私見を語った。

一方の三上氏は、まじめに説明を続行した。「もしこの人だとしたら、日医大の千葉の有名な救命救急センターの先生で、救命の先生です。医学博士で、今も特任教授をされている」。総裁選ではいち早く高市氏の応援に回ったとし、「ありがとうということ（による人事）もあるかもしれない」とも推測した。

三上氏は「デジタルに詳しいのか全く分からないけど」としつつ、「ドクターヘリのところも考えると、ある程度、新しい取り組みをしている人なのかなと思って、ちょっと注目するところかなと思います」と期待を寄せていた。