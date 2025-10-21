パンまとめ買いで「午後ティー」無料。グラタンや飲料値引き券などお得が盛りだくさん。今週のコンビニ4社のキャンペーンまとめ《10月21日時点》

ファミリーマート、セブン-イレブン、ミニストップ、ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年10月21日時点で発表されているお得情報をまとめました。

まとめ買いするとお得に商品が大量

ファミマのキャンペーン

【スープ・グラタン・ドリア80円引き】

10月21日から11月3日までの期間、ファミペイ会員限定でスープ・グラタン・ドリアに使える80円引きクーポンを公式アプリで配信しています。

なお、冷凍食品・袋入りスープ・常温のカップスープ・パウチ惣菜は対象外です。

【コカ・コーラとファミチキまとめ買いで60円引き】

10月21日から11月3日までの期間、「コカ・コーラ」（300ml）と対象のホットスナックいずれか1個をセットで購入すると、合計価格から60円引きになります。

対象のホットスナックは以下の通り。

・ファミチキ（骨なし）

・ファミチキ（レッド）

・ファミチキ（旨塩だれ）

・スパイシーチキン

・クリスピーチキン（プレーン）

セブンのキャンペーン

【マウントレーニア90円引き】

10月16日から22日までの期間、「マウントレーニア」の「カフェラッテ」「ディープエスプレッソ」のどちらか1本を購入すると、「マウントレーニア」の「カフェラッテ ノンシュガー」「クリーミーラテ」のどちらか1本に使える90円引きクーポンが1枚もらえます。

クーポン利用期間は10月16日から29日まで。

【豆乳飲料30円引き】

10月16日から29日までの期間、対象のキッコーマンの豆乳飲料を1本購入すると、次回使える30円引きクーポンが1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

・調製豆乳（200ml）

・おいしい無調整豆乳（200ml）

・豆乳飲料ココア（200ml）

・豆乳飲料紅茶（200ml）

クーポン利用期間は10月16日から11月5日まで。

【リポビタンゼリー30円引き】

10月16日から29日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のリポビタンゼリーを購入するごとに、次回使える30円引きクーポンが1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

・大正製薬 リポビタンゼリー（180g）

・大正製薬 リポビタンゼリー VC（150g）

クーポン利用期間は10月16日から11月5日まで。

【ホットドリンク50円引き】

10月20日から12月21日までの期間、対象のホットドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンが1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

・UCC BLACK無糖 黒の余韻（275g／冷たい商品も対象）

・爽健美茶 ホット（440ml）

・綾鷹 キャラメルミルク ほうじ茶ホット（440ml）

・やかんの麦茶 ホット（440ml）

・伊藤園 ホット黒豆茶（450ml）

・伊藤園 お〜いお茶 緑茶ホット（500ml）

・伊藤園 お〜いお茶 濃い茶ホット（500ml）

・紅茶花伝 ミルクティーホット（440ml）

・アサヒ ほっとレモン（480ml）

・小岩井 Theカフェオレホット（400ml）

・サントリー クラフトボス ブラック ホット（450ml）

・サントリー クラフトボス ラテ ホット（450ml）

・午後の紅茶 ストレートティー ホット（400ml）

・午後の紅茶 おいしい無糖 ホット（400ml）

・アサヒ おいしい水 天然水 白湯（475ml）

クーポン利用期間は10月20日から12月28日まで。

ミニストップのキャンペーン

【夜購入すると最大100円引き】

10月17日から30日までの各日17時から22時利用限定で、対象のおにぎり（パックおにぎりは除く）、寿司全品、菓子・惣菜パン全品のなかから1つ購入すると、「夜よるレシートクーポン」がもらえます。

「夜よるレシートクーポン」のマークがある商品に対して、最大100円引きで購入できます。

〈100円引き対象商品〉

・パスタ全品（パスタサラダは除く）

・チルド弁当全品

・チルド飯類全品

・チルド寿司全品

〈20円引き対象商品〉

・ミニデリ全品

・ダブルクリームシュー

・冷やし台湾蜜いも

・チョコバナナクレープ

・クリームみたらし団子

・MSそら豆スナック黒胡椒風味

・MS揚げ塩落花生

・MSアーモンド＆バタピーわさび醤油味

・MSいかジャーキー黒胡椒味

・炙り焼エイヒレ一味マヨ風

・割れせん ペッパーステーキ味

・ミニストップフローズンヨーグルト

・なめらかプリンパフェみたいなアイス

・TVBP カップ氷

・TVBP さぬきうどん5食

・MS直火で炒めた炒飯大阪王将

・TVBP ギョーザ

・MS豚バラの甘辛炭火焼き

・MS北海道産塩味えだまめ

・MS炭火やきとり

・MSえび蒸し餃子

・MS若鳥もも唐揚げ

・MS炭火焼塩つくね

・MS辛口牛ホルモン焼

・MSやわらかひとくち牛ステーキ

・MSねぎ塩牛タン

・MSガーリックシュリンプ

・MS海老のチリソース

・MS肉焼売

・MS牛カルビ焼肉

・MSイカのバター醤油味

・MS牛すき焼き

・MS辛口唐揚げ

・MSなすの揚げびたし

・MSチーズソースがけ明太ポテト

・MS魚介と野菜のアヒージョ

・MS手羽中から揚げ

・MS小籠包

・MS国産鶏のチキンナゲット

・MS合鴨ロースパストラミ

・MS牛肉入りコロッケ

・MSスパイシー砂肝

・TVBP おでん2人前7種14品

・TVBP おでん1人前7種7品

・MSサラダチキン（山賊焼風味／ハーブ糖質0／スモーク糖質0／プレーン糖質0）

・TV豚バラ肉生姜焼き

・TV豚角煮2種の醤油仕立て

・TV昆布だしの旨みさばのみそ煮

・TV日高シェフ監修デミグラハンバーグ

・TV国産鶏と合鴨のグリルドSTレモン

・TV国産鶏肉と合鴨のグリルドST

・TV豚肉の肉じゃが

・TV牛肉の肉じゃが

・TV筑前煮

・TV和風ハンバーグ

・TVチーズ入りデミグラスハンバーグ

・TV具だくさん豚汁

・コロナ（セロ瓶／エキストラ缶／エキストラ瓶）各330ml

・バドワイザー缶330ml

・クランキーチキン（うま塩味／辛旨味）

・得盛クランキーチキン（うま塩味／辛旨味）

・Xフライドポテト

・クリスピーチリポテト

・得盛Xフライドポテト

・ホットドッグ（プレーン）

クーポン利用期間は10月17日から11月6日まで。

ローソンのキャンペーン

【マチカフェ モカブレンド40円引き】

10月21日から27日までの期間、モカブレンド（S）とアイスモカブレンドをそれぞれ40円引きで購入できます。

タンブラー販売の場合はタンブラー販売価格からの値引きです。

【対象の「午後の紅茶」無料】

10月21日から11月3日までの期間、1会計で対象のパン（クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン各種、まちかど厨房は対象外）を350円購入するごとに、対象の飲料無料券がもらえます。

無料となる飲料は以下の通り。

・キリン 午後の紅茶（ミルクティー／レモンティー／ストレートティー） 各500ml

・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 600ml

・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 600ml

クーポン利用期間は10月21日から11月10日まで。

【同時購入セール】

10月21日から11月3日までの期間、対象商品をまとめて購入すると値引きされます。

対象商品は以下の通り。

1、日清食品 どん兵衛 レギュラー 各種を同時に2個購入すると100円引き

2、カルビー じゃがりこ レギュラーサイズ各種（サラダ／チーズ／じゃがバター／たらこバター／細いやつサラダ）を同時に2個購入で40円引き、3個購入で80円引き

3、対象のお菓子各種を同時に2個購入すると50円引き、3個購入で100円引き

対象商品は以下の通り。

・カルビー ビッグバッグポテトチップス（うすしお味／コンソメWパンチ）、堅あげポテト BIG うすしお味、ピザポテト BIG

・湖池屋 サービスバッグ カラムーチョチップス ホットチリ味、サービスバッグ ポテトチップス のり塩

4、日清食品 カップヌードル レギュラー各種を同時に2個購入すると100円引き

5、ローソンオリジナルカップ麺各種をを同時に2個購入すると30円引き

6、日本ケロッグ プリングルズM缶（サワークリーム＆オニオン／うましお／Hi! CHEESE!／コンソメ＆オニオン）を同時に2個購入で100円引き、3個購入で200円引き

7、ポッカサッポロ じっくりコトコト こんがりパン（濃厚コーンポタージュ／濃厚かぼちゃポタージュ／超盛 濃厚コーンポタージュ／超盛 濃厚クラムポタージュ／超盛燻製じゃがいもポタージュ）を同時に2個購入で50円引き、3個購入で100円引き

8、日清食品 カレーメシ 欧風ビーフ、ハヤシメシ デミグラス、カップヌードル ぶっこみ飯、炎メシ ユッケジャンを同時に2個購入で100円引き、3個購入で200円引き

9、永谷園 カップ入り（お茶づけ海苔／さけ茶づけ）を同時に2個購入で50円引き、3個購入で100円引き

10、旭松食品 1食分の野菜スープ（コムタン／味噌担担）を同時に2個購入で30円引き

11、日清食品 完全メシ各種を同時に2個購入すると200円引き

12、キリン トロピカーナ エッセンシャルズ各種を同時に2個購入で40円引き、3個購入で80円引き

13、丸善 PROFIT ささみプロテインバー（黒胡椒／コンソメ）を同時に2個購入で30円引き、3個購入で60円引き

14、味の素 おかゆ各種を同時に2個購入で40円引き、3個購入で80円引き

15、サッポロ 黒ラベル、ヱビスビール（各350ml／500ml）を同時に3本購入すると30円引き

16、キリン 氷結無糖レモン（4%／7%／9%）、グレープフルーツ 7%、ウメ 7%（各350ml／500ml）を同時に3本購入すると45円引き

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ