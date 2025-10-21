高市新政権の物価高対策で注目されるのは、二重課税とも批判が出ている「ガソリン税暫定税率」の廃止。新政権は実現させる方向ですが、ガソリンスタンドで聞きました。

【写真を見る】｢お客さんはガソリン価格にかなり敏感」高市新政権の物価高対策で注目の“ガソリン税暫定税率の廃止”

（20代）

Q.ガソリン税暫定税率が廃止になると1リットル25円下がるが？

「めちゃくちゃうれしい。子どもが3人いて送り迎えがある。全員別の場所に送迎するので、ガソリン代は負担になっている」



（30代運送業）

「配送している身としては安くしてほしい。世間だとガソリン代は160円～170円で、高速道路で入れると200円くらいする」

Q.暫定税率の撤廃は実現すると思う？

「やっていただかないと困る。合意もしているし。石破前総理はあまり期待できなかったので、高市総理には期待したい」





「お客さんはガソリン価格にかなり敏感」

（70代）「運転する人にとっては良いですね。維新が加わったから早くなるのでは」

期待の声が相次ぐなか、ガソリンスタンドのスタッフは？



（三菱商事エネルギー 古渡SS 店長代理・山内三慶さん）

「かなりのインパクトがあると思う。これからスタンド業界は忙しくなるのでは」

Q.価格の変動でお客さんの入りは変わる？

「お客さんはスタンドの前を通ると『きょうは2円安い』『2円上がったな』と、かなり敏感。このまま（ガソリン暫定税率）が撤廃して、安定した価格にしてほしい」

さらに、軽油の暫定税率撤廃についても一言…



（山内さん）

「運送トラックは軽油が多いので、軽油引取税が10円～20円下がれば、運送会社にとっては喜ばしいことだと思う」