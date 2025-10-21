ABS秋田放送

大仙市で結婚50年の節目を祝う金婚式が行われました。

半世紀に渡り手を携えながら苦楽をともに分かち合ってきた夫婦が、これからも支え合い歩んでいくことを誓いました。

結婚50年を祝う演奏で始まった大仙市の金婚式。

今年は1975年度、昭和50年度に結婚した36組の夫婦が出席しました。

謝辞　冨岡喜榮さん
「私共が家庭を築きました昭和50年、51年ごろは高度経済成長が終わりを迎え安定成長期に入った時代でございました」「趣味や趣向にあった商品を選ぶ時代に移り変わり、社会の大きな変化を感じたものであります」

20年近く続いたベトナム戦争が終結した、50年前の1975年。

秋田では奥羽山脈を貫き仙北市と岩手県を結ぶ仙岩トンネルが完成し、県境を越えた観光交流が盛んになりました。

また、バスケットボールの名門高、旧能代工業高校は、この年、選抜大会とインターハイ、それに国体を制し3冠を達成。

その後迎える黄金期を予感させる活躍を見せました。

夫婦として幾多の困難を乗り越え金婚式を迎えたみなさんに、これまでの歩みと夫婦円満の秘訣を伺いました。


「そんなに長くなったんだろうなと思って感慨深く感じてます」

「子どもたちもすくすく育って本当に良かったなと、この人と結婚して良かったなと思っております」

記者
「夫婦円満の秘訣はありますか？」

「お互いに干渉しないで頑張るということがいいと思います」

「子どもがインターハイに行ったり国体に出たりしたんで、家族みんなで応援に行ったり、親戚も応援に行ったりしたのが一番の思い出ですね」


「おっちょこちょいなので、いろいろ苦労かけたと思いますが、感謝しております」

「だいぶ体も弱ってきましたから、もっともっと二人で寄り添っていかなければいけないなってう気がしますね。よろしくお願いします」

「良かったです。その言葉聞けて」

妻と夫
「健康が一番だからこれからは。長く一緒にいれたらね。事情あるもんだから。そうです、うん。最後にこんな……涙感激してらが」

語りつくせない様々な思いが駆け巡る夫婦の50年の歩み。

互いの絆を改めて確かめ、これからも支え合い歩んでいくことを誓いました。

写真撮影
「出会ったころと同じ笑顔をください。お願いします」