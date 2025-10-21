【拡大画像へ】

ソラジマは、同社が運営するマンガアプリ「ソラジマTOON」が10月21日に1周年を迎えたことを記念した特別キャンペーンを開催する。

キャンペーンでは48時間限定で7作品が全話無料で楽しめる。さらに10月21日～11月3日まで7作品のコインが100％還元される。

対象作品

「傷だらけ聖女より報復をこめて」10月21日～10月22日

「かたわれ令嬢が男装する理由」10月23日～10月24日

「シンデレラ・コンプレックス」10月25日～10月26日

「俺だけスーパーヒーロー」10月27日～10月28日

「宝石少女は涙を流さない」10月29日～10月30日

「絶倫賢者とヒミツの契約」10月31日～11月1日

「余命3ヶ月のサレ夫」11月2日～11月3日

1周年記念コラボイラストを公開

ソラジマTOON内にて、ソラジマTOONで生まれた人間×妖怪のほのぼの日常ファンタジー「妖怪保育園」と、2025ねんにショートアニメ化を果たしたロマンス・ファンタジー「傷だらけ聖女より報復をこめて」のコラボイラストが11月3日まで公開される。