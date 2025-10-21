SugLawd Familiar¡¢¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¡¿·¶Ê¡ÖHOPE¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡5¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¯¥ëー SugLawd Familiar¤¬¡¢¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£10·î22Æü0»þ¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHOPE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SugLawd Familiar¡¢2020Ç¯Ëö¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤ÇµÞ¾å¾º¡¡¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Óー¥È¤È¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÄ°¤¼ê¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥¯¥ëー¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Art'Teckyx¡Ê¥¢ー¥È¥Æ¥¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÀ©ºî¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º³èÆ°¤ò·Ð¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤òµ¡¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È´õË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä°¤¯¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥ì¥²¥¨¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Óー¥È¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤¿¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î26Æü¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDAMN¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥à¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü³«Àß¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãSugLawd Familiar¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£OHZKEY
¼«Ê¬¤äÃç´Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤È¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤¿¤¤»þ¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼å¤¤¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÉð´ï¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÌÂ¤Ã¤¿¤êºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Oichi
¡Ö³¥¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¸Â³¦¤Þ¤ÇÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤â¡¢ÉÔ°Â¤â¡¢ÌÂ¤¤¤â¡¢Á´Éô±ê¤ÎÃæ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò²»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ³¤ä¤·¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬»Ï¤Þ¤ë½Ö´Ö¡×¤Ç¤¹¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤ë³¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¤Ç¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÊ³¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò²¿ÅÙ¤âÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä°¤¯¿Í¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×¡Ö¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Vanity.K
¡ÖHOPE¡×¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËèÆü¤òÀ¸¤¤ÆÀï¤¦¿ÍÃ£¤ËÄ°¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»þ¤ÎÈ¿¹ü¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°Å¤¬¤ê¤ÎÀè¤Î´õË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ðー¥¹¤Ï»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖHOPE¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¼ó¤ò¿¶¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£XF MENEW
Æ®¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÆ®¤¤¤ÎÃæ¤Î´õË¾¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬Ã£¤â¼ÂºÝ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°Ì¤³¤Î¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢Âô»³¤Î°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¶ãÌ£¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç´õË¾¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹¹¤ËÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê²Ä»ë²½¤·¤ä¤¹¤¤´õË¾¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤«¤¨¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤ò´Þ¤áº£Ç¯¤«¤é²¶Ã£¤Î°Ù¤Ë¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò³ä¤¤¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎArt'Teckyx¤µ¤ó¤È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Âô»³¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤ÆÂô»³¤Î¿ÍÃ£¤¬º£¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆü¡¹¤ÎÆ®¤¤¤Î¹ç¿Þ¤ËÀ®¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Íî¤Á¤Æ¤ë¥´¥ß¤Ï½¦¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë