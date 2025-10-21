加湿器はメンテの簡単さが重要。

秋の涼しさよりも冬の寒さを感じつつある昨今。乾燥に悩みだすのも時間の問題ですよね。新しく加湿器を買う予定なら、ニトリの「タンク運べるらく給水アロマ加湿器」がユーザー目線で使いやすさバツグンです。

バケツ型タンクが優秀

ニトリの新型加湿器は、旧型同様に上蓋を閉めたままでも給水できるのがそもそも便利。

そしてさらにタンクが取り出せるようになったので、それだけ持って水場でジャーっと給水もできます。

タンクはバケツ型なので、洗面台やお風呂場でガシガシ洗えて清潔。機械類は精密機器に水が入ると壊れるものですが、その心配もありません。ついでに素材は抗菌樹脂で、衛生面にも配慮している点も親切です。

Image: NITORI

給電ケーブルが外せるので、持ち運びや収納など取り回しが簡単なのも使う人のこと考えてるな〜。アロマオイルを垂らしてリラックスタイムに使えるのはもちろん、LEDがナイトライトにもなる機能も搭載。あったら使っちゃいそう。

加湿器のメンテは面倒

タンクに水を貯める時、本体を丸ごと持ち上げるタイプは重かったり注水しづらかったりと大変。一方タンクが外れるタイプでも、給水口が直径数センチだとタンク内の掃除をできません。タンク内はずっと濡れているので、ヌメヌメの謎物体が発生しやすいですよね。もしカビたりしたら、その水蒸気を吸い込むのかと恐怖です。

コレならヌメる前にサクっと掃除できて解決。タンク2.5L版が3,990円ならお値段以上だと思います。大容量3.3L版でも5,990円です。

使用時はサーキュレーターで水蒸気を室内に循環させるとより効果的。上手に活用したいですね。

Source: YouTube, NITORI (1, 2)