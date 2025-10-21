イケメン経営者、“髪ワサワサ”スキンシップで青学ミスコンOLに急接近!?　山本舞香が思わず涙をこらえる「衝撃の脱落シーン」も

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は10月14日 夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第5話を放送し、現在無料見逃し配信中です。

■『ラブキャッチャージャパン 2』第5話が「ABEMA」にて放送

同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。

参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？ 恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。

スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎さん、リリーさん、木村昴さん、山本舞香さん、とうあさんが務めます。

■イケメン経営者が“髪ワサワサ”スキンシップで青学ミスコンOLに急接近！

第5話では、男性が希望する女性とのデートが実現することに。IT企業勤務で、番組内でマネーキャッチャー（賞金目当て）であることが明かされているえみりは、「今の状況がめっちゃ難しくて、まさおに積極的に気持ちを伝えられたらなと思ってるけど、デートがあるかも分からないから……」と話します。

しかし、その不安は的中。えみりは参加者の中で唯一、誰からもデートに誘われることなく、家でひとりぼっちに。

そこに、レースアンバサダー・うららとのデートを楽しんだ経営者・まさおが帰宅。えみりはまさおの前で「残酷だよね、1人でここに取り残されて。誘って欲しかった」と猛アプローチを仕掛けます。

さらに前日、リタイアを迷っていたことを明かすと、まさおは「マジか……」と驚き、「正直えみりちゃんに全く気持ちがないかって言われたらゼロですとは言い切れない。第一印象も一番良かったし、もし俺に本当に気持ちがあるならそのままでいてほしい」と語りました。

するとえみりは「もうまさおに決めた」と宣言。2人は手を絡ませたり、まさおがえみりの髪を触るなど、急速に距離を縮めていきます。

まさおは「この旅参加して1番緊張した」「こんなにドキドキしたことない」と素直な気持ちをえみりに打ち明け、すっかり心を奪われた様子を見せました。

スタジオMCの山本さんは「めっちゃ面白くなってきた」とコメントし、見取り図・盛山さんは「まさおってめっちゃバカ？」とツッコミ。

インタビューでは、えみりは「本当の自分がやっと見せられた気がします、もっとできる。もっと確実に惹きつけたい」とニヤリと微笑みました。

■山本舞香がSNSで話題の“論破王”ためくにに夢中

さらにこの日、起業家・ためくには元アイドル・さくらとデートへ。素直になれないためくには海辺でのデートでさくらの手を取り、さりげなくリードしますが、「足短いと大変だね」と憎まれ口を叩いてしまいます。

しかし、ためくにはその後、「いぶきとかたつやくんとかと話しているのを見ると気持ちは良くないよね。2人で喋っているの見ると気分良くないわけですよ。他の人に沸いたことのない感情なの」と素直に伝え、さくらは「えー！ そうなんや！」と驚きます。

その後のスタジオトークにて、山本さんはそんなためくにについて「かわいかった。不器用な男！ クセになってきている」とコメントし、ためくにの不器用ながらも愛らしい一面にすっかり心をつかまれた様子を見せました。

■涙と後悔が交錯した衝撃の脱落シーンに山本舞香も思わず涙をこらえる

番組の終盤では、「今夜、脱落者をみなさんで決めてください。マネーキャッチャーだと思う男性1人を投票していただきます」とのアナウンスがあり、一同は大混乱。

女性メンバーたちは「たつやを疑っている」と話す一方、俳優・たつやに思いを寄せるバレエ講師・サリオは唯一「マネー（キャッチャー）じゃないと思う」と語り、意見が分かれます。

一方、たつやはさくらを呼び出し、「俺マネー（キャッチャー）じゃないっていうのはさくらに伝えたかった。信じてほしい、ラブ（キャッチャー）だって」と伝えました。

しかし投票の結果、たつやが脱落となり、一同は号泣。たつやは「俺違うって！」と叫びますが、すぐに正気を取り戻し、「マネー（キャッチャー）とかラブ（キャッチャー）とかどうでもよくて、またみんなで会いたいし、やり残したことしかないけどやれることはやった」と語り、宿舎を後にしました。

最後に、たつやの正体は「ラブキャッチャー」だと発表され、第4話でリタイアしたあやなに続き、再びラブキャッチャーが追放される展開となりました。

たつやに投票した俳優・かいりは泣き崩れ、「たつやを疑っちゃった……」と口にし、同じく投票したまさおも「信じきれなかった自分がすごく嫌になった」と語りました。

さらに、信じてほしいと言われながら投票してしまったさくらも「さくらのせいだ、最後まで信じられなかった。マネー（キャッチャー）に見えて好きになるのがこわくて、中身を知ろうとしてなかった」と後悔の念を語りました。

それだけでなく、なんとたつや自身も「男子には投票できない」と言い、貴重な1票を自分に入れていたことが発覚し、スタジオは騒然。

参加者が残り8名となるも、3人のマネーキャッチャー（賞金目当て）がまだ明かされていないまま物語は佳境に……。次週、10月21日放送の第6話以降も、毎週参加者の真の目的が次々と明らかになっていきます。

たつやの正体が判明し、衝撃の展開を迎えた『ラブキャッチャージャパン2』第5話が配信スタート。「ABEMA」にて、全話無料配信中。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン 2』

＜第5話＞

放送日時：2025年10月14日 夜9時〜

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p50

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

制作：吉本興業

制作協力：CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もあります。

（エボル）