林家木久扇の“米寿”88歳誕生日を息子・木久蔵が報告「何回目の誕生会よ〜」 親子2ショットも披露
落語家の二代目林家木久蔵（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。父で落語家の林家木久扇が88歳の誕生日を迎えたことを報告し、お祝いの場での親子2ショットを披露した。
【写真・動画】誕生日祝いの場で笑顔の2ショットを披露した林家木久扇＆木久蔵親子 ※動画は2枚目
木久蔵は「本日19日がお誕生日の木久扇。何回目の誕生会よ〜 まー、お元気でなにより。何回でもお祝いさせていただきます Instagramご覧の皆さまに、よろしくお伝えをと木久扇申しております」と報告し、ろうそくで飾られたプレートの前で仲良くポーズをする2ショットと、「#肺活量を見て下さい笑」と木久扇が豪快にろうそくの火を吹き消すほほ笑ましい動画をアップした。
この投稿にファンからは「おめでとうございます インスタの皆さんによろしく伝えてほしい とか、失礼ながら、可愛らしいと言わせてください」「お誕生日おめでとう御座います ずっと元気でいて下さいね」「素敵な誕生日 笑点卒業してもSNSで会えるから嬉しい」「素敵な1年になりますように… いつまでも元気で長生きしてください」「笑点から居なくなって寂しくなりましたが こうしてお元気な姿を息子様のインスタから拝見できる事は 凄く嬉しいです」など、温かいお祝いの声が続々寄せられている。
