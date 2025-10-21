「日経225ミニ」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限6814枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6814枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6814( 6814)
ソシエテジェネラル証券 2506( 2506)
SBI証券 3941( 1659)
楽天証券 2360( 960)
松井証券 683( 683)
三菱UFJeスマート 372( 300)
マネックス証券 187( 187)
日産証券 149( 149)
インタラクティブ証券 127( 127)
フィリップ証券 118( 118)
バークレイズ証券 111( 111)
JPモルガン証券 85( 85)
ドイツ証券 46( 46)
岩井コスモ証券 22( 22)
SMBC日興証券 10( 10)
野村証券 5( 5)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 146698( 146698)
ソシエテジェネラル証券 63777( 63777)
SBI証券 69517( 31193)
楽天証券 39956( 19674)
バークレイズ証券 19081( 19081)
松井証券 18353( 18353)
日産証券 8900( 8900)
サスケハナ・ホンコン 8491( 8491)
JPモルガン証券 5599( 5599)
ビーオブエー証券 4839( 4839)
三菱UFJeスマート 8990( 4808)
マネックス証券 4007( 4007)
モルガンMUFG証券 3000( 3000)
ゴールドマン証券 1987( 1969)
フィリップ証券 1264( 1264)
BNPパリバ証券 786( 786)
みずほ証券 701( 701)
UBS証券 699( 699)
インタラクティブ証券 677( 677)
ドイツ証券 645( 645)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 265( 265)
ソシエテジェネラル証券 259( 259)
フィリップ証券 85( 85)
松井証券 54( 54)
SBI証券 83( 53)
楽天証券 118( 38)
JPモルガン証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 49( 25)
マネックス証券 17( 17)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
