　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6814枚だった。


◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　6814(　　6814)
ソシエテジェネラル証券　　　　2506(　　2506)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3941(　　1659)
楽天証券　　　　　　　　　　　2360(　　 960)
松井証券　　　　　　　　　　　 683(　　 683)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 372(　　 300)
マネックス証券　　　　　　　　 187(　　 187)
日産証券　　　　　　　　　　　 149(　　 149)
インタラクティブ証券　　　　　 127(　　 127)
フィリップ証券　　　　　　　　 118(　　 118)
バークレイズ証券　　　　　　　 111(　　 111)
JPモルガン証券　　　　　　　　　85(　　　85)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　46(　　　46)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　22(　　　22)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　　10)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　146698(　146698)
ソシエテジェネラル証券　　　 63777(　 63777)
SBI証券　　　　　　　 　　　 69517(　 31193)
楽天証券　　　　　　　　　　 39956(　 19674)
バークレイズ証券　　　　　　 19081(　 19081)
松井証券　　　　　　　　　　 18353(　 18353)
日産証券　　　　　　　　　　　8900(　　8900)
サスケハナ・ホンコン　　　　　8491(　　8491)
JPモルガン証券　　　　　　　　5599(　　5599)
ビーオブエー証券　　　　　　　4839(　　4839)
三菱UFJeスマート　　　　　　　8990(　　4808)
マネックス証券　　　　　　　　4007(　　4007)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3000(　　3000)
ゴールドマン証券　　　　　　　1987(　　1969)
フィリップ証券　　　　　　　　1264(　　1264)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 786(　　 786)
みずほ証券　　　　　　　　　　 701(　　 701)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 699(　　 699)
インタラクティブ証券　　　　　 677(　　 677)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 645(　　 645)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 265(　　 265)
ソシエテジェネラル証券　　　　 259(　　 259)
フィリップ証券　　　　　　　　　85(　　　85)
松井証券　　　　　　　　　　　　54(　　　54)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　83(　　　53)
楽天証券　　　　　　　　　　　 118(　　　38)
JPモルガン証券　　　　　　　　　33(　　　33)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　49(　　　25)
マネックス証券　　　　　　　　　17(　　　17)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

