「日経225ミニ」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万3456枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3456枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23456( 21956)
ソシエテジェネラル証券 11332( 10832)
SBI証券 8039( 2877)
楽天証券 6138( 1970)
松井証券 1125( 1125)
三菱UFJeスマート 799( 731)
マネックス証券 379( 379)
日産証券 307( 307)
フィリップ証券 251( 251)
バークレイズ証券 116( 116)
インタラクティブ証券 94( 94)
ドイツ証券 56( 56)
JPモルガン証券 2052( 52)
光世証券 32( 32)
東海東京証券 11( 11)
岩井コスモ証券 10( 10)
立花証券 10( 10)
共和証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 361669( 361551)
ソシエテジェネラル証券 206268( 206268)
SBI証券 141668( 59852)
バークレイズ証券 48544( 48426)
松井証券 40859( 40859)
楽天証券 69970( 34954)
サスケハナ・ホンコン 33259( 33259)
日産証券 21771( 21771)
JPモルガン証券 11250( 11250)
BNPパリバ証券 10506( 10506)
三菱UFJeスマート 17772( 9800)
モルガンMUFG証券 9273( 9099)
ビーオブエー証券 8830( 8830)
マネックス証券 6400( 6400)
野村証券 4511( 4479)
ゴールドマン証券 4507( 4439)
みずほ証券 4205( 4205)
山和証券 3705( 3705)
インタラクティブ証券 3047( 3047)
フィリップ証券 2789( 2789)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 314( 314)
ソシエテジェネラル証券 279( 279)
フィリップ証券 78( 78)
SBI証券 119( 71)
楽天証券 113( 55)
松井証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 62( 28)
マネックス証券 13( 13)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース