¡ÚMLB¡Û¥É·³¤¬¡Èµã¤½ê¡É¤Î³°Ìî¤Ë¥¿¥Ã¥«ーÊä¶¯¤Ç¡Ö¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤»¤ë¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬Íèµ¨ÉÛ¿Ø¤òÍ½ÁÛ¡Ö¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÏÆóÎÝµ¯ÍÑ¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç4²¯¥É¥ë¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ï¤Ê¤·¤«
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Îµã¤½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º¸Íã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È³°Ìî¼ê¤ÏÂÇÎ¨.199¤È´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー³°¤Ë¡£³°Ìî¼ê¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¥Ö¥¹¤Î¥¿¥Ã¥«ー¡£ÊÆÃÏ¸µ»æ¡Ø¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬ÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¥ë¥·¥å¥Êーµ¼Ô¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤È·ÀÌó¤¹¤Ù¤¤À¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥¿ーÁª¼ê¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ë²¿ÅÙ¤âÌá¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¡¢ÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÊä¶¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯·ÀÌó¤Çº£¥ª¥Õ¤Ë·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Áー¥à¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡¢Èà¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼ÂÀÓ¤ÈºÍÇ½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Áー¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢32ºÐ¤Î¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤è¤ê4ºÐ¼ã¤¤¥¿¥Ã¥«ー¤Ç¤Î·êËä¤á¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±¦Íã¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤òÄó°Æ¡£º¸Íã¤Ë¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢ÆâÌî¿Ø¤Î¸ÇÄê²½¤â¿Ê¤à¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ò¹µ¤¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÀïÎÏ¤ÎÊóÆ»¤â¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£