　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9267枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9267(　　9267)
ソシエテジェネラル証券　　　　7977(　　6757)
バークレイズ証券　　　　　　　1998(　　1998)
ゴールドマン証券　　　　　　　1516(　　1472)
ビーオブエー証券　　　　　　　1302(　　1302)
JPモルガン証券　　　　　　　　1032(　　1032)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 832(　　 832)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 570(　　 570)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 299(　　 299)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 250(　　 250)
日産証券　　　　　　　　　　　 206(　　 206)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 230(　　 174)
野村証券　　　　　　　　　　　 122(　　 122)
シティグループ証券　　　　　　　76(　　　76)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　64(　　　64)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　59(　　　59)
インタラクティブ証券　　　　　　43(　　　43)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　29(　　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
広田証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　　 2)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース