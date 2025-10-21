「TOPIX先物」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9267枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9267枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9267( 9267)
ソシエテジェネラル証券 7977( 6757)
バークレイズ証券 1998( 1998)
ゴールドマン証券 1516( 1472)
ビーオブエー証券 1302( 1302)
JPモルガン証券 1032( 1032)
モルガンMUFG証券 832( 832)
サスケハナ・ホンコン 570( 570)
BNPパリバ証券 299( 299)
UBS証券 250( 250)
日産証券 206( 206)
SBI証券 230( 174)
野村証券 122( 122)
シティグループ証券 76( 76)
HSBC証券 64( 64)
ドイツ証券 59( 59)
インタラクティブ証券 43( 43)
三菱UFJeスマート 29( 25)
松井証券 17( 17)
広田証券 15( 15)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース