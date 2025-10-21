「TOPIX先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万6766枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6766枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26766( 25774)
ソシエテジェネラル証券 21198( 19078)
バークレイズ証券 6062( 5423)
JPモルガン証券 4184( 3814)
モルガンMUFG証券 3178( 3121)
サスケハナ・ホンコン 2667( 2667)
ゴールドマン証券 4479( 2352)
ビーオブエー証券 1920( 1750)
UBS証券 1490( 1481)
BNPパリバ証券 1335( 1274)
シティグループ証券 1454( 992)
SBI証券 1240( 984)
大和証券 2823( 952)
みずほ証券 2272( 702)
野村証券 999( 683)
ドイツ証券 617( 617)
日産証券 571( 571)
SMBC日興証券 424( 371)
三菱UFJeスマート 253( 239)
広田証券 123( 123)
岡三証券 61( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース