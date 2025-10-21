「日経225先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万237枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万237枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30237( 28746)
ソシエテジェネラル証券 19317( 18296)
サスケハナ・ホンコン 5336( 5336)
JPモルガン証券 4583( 4252)
SBI証券 8620( 4229)
バークレイズ証券 4078( 3792)
日産証券 3379( 3272)
野村証券 7265( 2913)
ゴールドマン証券 2797( 2120)
ビーオブエー証券 1918( 1419)
モルガンMUFG証券 4463( 1371)
松井証券 1301( 1301)
楽天証券 1643( 1077)
みずほ証券 3333( 971)
大和証券 2693( 812)
BNPパリバ証券 3038( 706)
三菱UFJeスマート 639( 547)
SMBC日興証券 560( 411)
ドイツ証券 323( 321)
フィリップ証券 304( 304)
UBS証券 430( 0)
シティグループ証券 214( 0)
東海東京証券 69( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 456( 256)
楽天証券 111( 99)
ABNクリアリン証券 366( 66)
SBI証券 60( 52)
松井証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 23( 19)
マネックス証券 14( 14)
日産証券 14( 14)
フィリップ証券 6( 6)
バークレイズ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
JPモルガン証券 203( 3)
光世証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース